Geçici vergi uzatıldı mı? Geçici vergi son günü ne zaman 2026?

Ziraat Türkiye Kupası
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen mükelleflerce 17 Şubat'a kadar verilmesi gereken 2025 yılı 4. geçici vergi dönemine ilişkin beyannamelerin verilme ve ödeme süresi uzatıldı. Konu hakkında araştırmalarını sürdüren vatandaşlar ise "Geçici vergi uzatıldı mı?" ve "Geçici vergi son günü ne zaman?" sorularını inceliyor. İşte konu hakkında öne çıkan detaylar...

Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 17:46
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde faaliyet gösteren mükellefler için önemli bir karar alındı. Normal şartlarda 17 Şubat'a kadar sunulması gereken 2025 yılı 4. geçici vergi dönemi beyannamelerinin hem verilme hem de ödeme süresi ileri bir tarihe ertelendi. Kararın ardından iş dünyası ve serbest meslek erbapları "Geçici vergi uzatıldı mı?" ve "Geçici vergi son tarih ne zaman?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yetkililer, mükelleflerin mağduriyet yaşamaması adına süre uzatımına gidildiğini belirtirken, güncellenen takvim merak ediliyor. İşte detaylar...

Geçici vergi

GEÇİCİ VERGİ SÜRESİ UZATILDI MI?

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mücbir sebep hali sona eren (cirosu 2,5 milyon liranın altında olan) mükelleflerce 17 Şubat gün sonuna kadar verilmesi gereken 2025 yılı 4. geçici vergi süresi uzatıldı.

Geçici vergi uzatıldı mı?

GEÇİCİ VERGİ SON GÜNÜ NE ZAMAN?

17 Şubat gün sonuna kadar verilmesi gereken 2025 yılı 4. geçici vergi dönemine (ekim-kasım-aralık ) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 9 Mart Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

Geçici vergi son günü

GEÇİCİ VERGİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Geçici vergide yaşanan söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Şubat günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacak.

Türk Telekom-Trabzonspor | CANLI
Pereira'dan flaş Fenerbahçe sözleri!
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
Başkan Erdoğan'dan Etiyopya'da net mesaj: Afrika'da çatışma istemiyoruz
G.Saray avantaj peşinde! İşte Buruk'un Juve maçı 11'i
Fenerbahçe'de yıldız isim ameliyat edildi!
