Geçici vergi uzatıldı mı? Geçici vergi son günü ne zaman 2026?

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde faaliyet gösteren mükellefler için önemli bir karar alındı. Normal şartlarda 17 Şubat'a kadar sunulması gereken 2025 yılı 4. geçici vergi dönemi beyannamelerinin hem verilme hem de ödeme süresi ileri bir tarihe ertelendi. Kararın ardından iş dünyası ve serbest meslek erbapları "Geçici vergi uzatıldı mı?" ve "Geçici vergi son tarih ne zaman?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yetkililer, mükelleflerin mağduriyet yaşamaması adına süre uzatımına gidildiğini belirtirken, güncellenen takvim merak ediliyor. İşte detaylar...

GEÇİCİ VERGİ SÜRESİ UZATILDI MI?

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mücbir sebep hali sona eren (cirosu 2,5 milyon liranın altında olan) mükelleflerce 17 Şubat gün sonuna kadar verilmesi gereken 2025 yılı 4. geçici vergi süresi uzatıldı.

GEÇİCİ VERGİ SON GÜNÜ NE ZAMAN?

17 Şubat gün sonuna kadar verilmesi gereken 2025 yılı 4. geçici vergi dönemine (ekim-kasım-aralık ) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 9 Mart Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

GEÇİCİ VERGİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Geçici vergide yaşanan söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Şubat günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacak.