BUSKİ Bursa su kesintisi 17-18 Şubat: Bursa’da sular ne zaman gelecek?

Bursa'da sular ne zaman gelecek? Bursa'da 17-18 Şubat tarihlerinde yaşanan su kesintileri gündemdeki yerini koruyor. BUSKİ tarafından yapılan planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde geçici su kesintisi uygulanıyor. Su kesintisi ne kadar sürecek? Kesinti hangi ilçelerde? Kesintinin süresi, yapılan çalışmanın kapsamına göre değişiklik gösterebiliyor. Peki, Bursa'da sular ne zaman gelecek? İşte, BUSKİ Bursa su kesintisi 17-18 Şubat...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 17:30
BURSA SU KESİNTİSİ 17-18 ŞUBAT

MUDANYA-BADEMLİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 07/02/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 21/02/2026 18:00

Kesim Tarihi: 07/02/2026 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mudanya İlçesi, Bademli Mahalleleri Mehter Caddesi ve civarında, 07.02.2026 - 21.02.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

BURSA SU KESİNTİSİ 17-18 ŞUBAT

MUSTAFAKEMALPAŞA-HAMZABEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 08/02/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 18/02/2026 18:00

Kesim Tarihi: 08/02/2026 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 08.02.2026 - 18.02.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

BURSA SU KESİNTİSİ 17-18 ŞUBAT

MUSTAFAKEMALPAŞA-ZÜFERBEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 10/02/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 20/02/2026 18:00

Kesim Tarihi: 10/02/2026 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Züberbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 10.02.2026 - 20.02.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

BURSA SU KESİNTİSİ 17-18 ŞUBAT

OSMANGAZİ-AKPINAR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 17/02/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 17/02/2026 18:00

Kesim Tarihi: 17/02/2026 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi İlçesi Akpınar Mahallesi ve civarında, 17.02.2026 tarihinde 09:00 - 18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

BURSA SU KESİNTİSİ 17-18 ŞUBAT

OSMANGAZİ-PANAYIR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 17/02/2026 14:45

Planlanan Bitiş Tarihi: 17/02/2026 16:45

Kesim Tarihi: 17/02/2026 14:45

Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C4_D33 Alt Bölgesinde Bulunan, Panayır Mahallesi Topraklı Sokak ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle17.02.2026 Tarihinde14:45 ile 16:45 Saatleri Arasında "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.

YILDIRIM-75.YIL

Planlanan Başlangıç Tarihi: 17/02/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 17/02/2026 20:00

Kesim Tarihi: 17/02/2026 09:00

Açıklama: YILDIRIM İLÇESİ; C1_D1_Gec Alt Bölgesinde Bulunan, 75.Yıl Mahallesi ve Yiğitler Mahallesi Balaban Caddesi ve Kısmet Sokak Civarı Makine İkmal Dairesi ve İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ''İSALE HATTI BAKIM ONARIM ARIZA" Çalışması Nedeniyle 17.02.2026 Tarihinde 09:00 ile 20:00 Saatleri Arasında, "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.

