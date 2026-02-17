17 Şubat 2026 Güneş Tutulması saat kaçta? Türkiye’den izlenecek mi?

CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Gökyüzü olayları arasında en dikkat çekici doğa olaylarından biri olan Güneş tutulması, 17 Şubat 2026 tarihinde gerçekleşecek. Peki tutulma saat kaçta başlayacak ve Türkiye'den görülebilecek mi? Astronomi uzmanlarına göre tutulma sabah/öğle saatlerinde başlayacak ve birkaç saat sürecek. Peki, Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta? Türkiye'den izlenecek mi? Detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 17:08
GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞECEK?

2026 yılının en dikkat çeken gök olaylarından biri olan Güneş tutulması, 17 Şubat 2026 Salı günü saat 19.46'da meydana gelecek. Astronomi meraklıları, tutulmanın detaylarını ve hangi bölgelerden izlenebileceğini şimdiden araştırmaya başladı.

17 ŞUBAT 2026 GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Güneş tutulmasının Türkiye'den gözlemlenip gözlemlenemeyeceği en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Tutulmanın Türkiye saati ile akşam saatlerine denk gelmesi nedeniyle, Güneş'in ufuk çizgisine yakın konumu görüşü zorlaştırabilir. Bu nedenle bazı bölgelerde tutulmanın doğrudan izlenmesi mümkün olmayabilir.

Tutulmanın türü (tam, parçalı ya da halkalı) ve coğrafi konum, gözlem şartlarını doğrudan etkileyen en önemli faktörler arasında bulunuyor. Net gözlem bilgileri, astronomi kurumlarının yapacağı resmi açıklamalarla kesinlik kazanacak.

GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Güneş tutulması, Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girmesi sonucu Güneş ışığını kısmen ya da tamamen engellemesiyle oluşan doğal bir gök olayıdır. Bu esnada Güneş diskinin tamamı ya da bir bölümü Ay tarafından örtülür.

