17 Şubat 2026 Güneş Tutulması saat kaçta? Türkiye’den izlenecek mi?

17 ŞUBAT 2026 GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?
Güneş tutulmasının Türkiye'den gözlemlenip gözlemlenemeyeceği en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Tutulmanın Türkiye saati ile akşam saatlerine denk gelmesi nedeniyle, Güneş'in ufuk çizgisine yakın konumu görüşü zorlaştırabilir. Bu nedenle bazı bölgelerde tutulmanın doğrudan izlenmesi mümkün olmayabilir.
Tutulmanın türü (tam, parçalı ya da halkalı) ve coğrafi konum, gözlem şartlarını doğrudan etkileyen en önemli faktörler arasında bulunuyor. Net gözlem bilgileri, astronomi kurumlarının yapacağı resmi açıklamalarla kesinlik kazanacak.
GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?
Güneş tutulması, Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girmesi sonucu Güneş ışığını kısmen ya da tamamen engellemesiyle oluşan doğal bir gök olayıdır. Bu esnada Güneş diskinin tamamı ya da bir bölümü Ay tarafından örtülür.
