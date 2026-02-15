CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI | 15 Şubat Süper Loto kazanan numaralar

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI | 15 Şubat Süper Loto kazanan numaralar

15 Şubat 2026 Pazar günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi sonrası kazanan numaralar belli oldu. Haftanın üçüncü çekilişinde büyük ikramiyeyi hedefleyen vatandaşlar, sonuçları ve devreden tutarı merak ediyor. Özellikle, "Süper Loto ne kadar devretti?" ve "Süper Loto sonuçları nasıl öğrenilir?" soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte, 15 Şubat 2026 Pazar Süper Loto sonuçları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 21:36
SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI | 15 Şubat Süper Loto kazanan numaralar

Süper Loto'da heyecan 15 Şubat 2026 Pazar akşamı yapılan çekilişle devam etti. Çekiliş sonrası en çok merak edilen konu ise "Süper Loto ne kadar devretti?" sorusu oldu. 6 bilen talihli çıkmaması halinde büyük ikramiye bir sonraki çekilişe aktarılıyor. Devreden tutar, yeni çekilişte daha yüksek bir büyük ikramiye anlamına geliyor. Süper Loto kazanan numaralar, ikramiye dağılımı ve devreden tutar bilgisi Milli Piyango resmi sonuç ekranından öğrenilebiliyor. İşte, 15 Şubat Süper Loto kazanan numaralar...

SÜPER LOTO 15 ŞUBAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi, 15 Şubat Pazar günü saat 21.30'da gerçekleşti.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 15 ŞUBAT PAZAR

Kazanan Numaralar:

16 - 34 - 9 - 31 - 58 - 40

SÜPER LOTO SONUÇLARI 12 ŞUBAT PERŞEMBE

3 - 5 - 10 - 22 - 23 - 52

Süper Loto kazanan numaralar 15 Şubat 2026

SONRAKİ SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Sonraki Süper Loto çekilişi 17 Şubat Salı günü, saat 21.30'da gerçekleştirilecek.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango mobil uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Sen Seç modunda, 60 adet Süper Loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda en az 7, en çok 14 adet numara seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da artırabilirsin.

Süper Loto haftada 3 gün: salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Çekilişler, her gün belirlenen saatte millipiyangoonline.com üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanır.

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

Beşiktaş 90+7'de 3 puanı kaptı!
G.Saray'a transferde müjdeli haber!
DİĞER
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
Başkan Erdoğan'dan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a geçmiş olsun telefonu
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Pereira'dan G.Saraylı yıldıza kanca!
Maçın ardından yıldız isme büyük övgü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş 90+7'de 3 puanı kaptı! Beşiktaş 90+7'de 3 puanı kaptı! 22:02
Zeynep Sönmez ilk turda veda etti! Zeynep Sönmez ilk turda veda etti! 21:31
Pendikspor evinde Sarıyer'i 2 golle geçti! Pendikspor evinde Sarıyer'i 2 golle geçti! 21:01
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Beşiktaş'ta sakatlık şoku! 20:40
Başkent'te kazanan Fenerbahçe Beko! Başkent'te kazanan Fenerbahçe Beko! 20:24
Atletico Madrid deplasmanda kayıp! Atletico Madrid deplasmanda kayıp! 20:19
Daha Eski
Beşiktaş’ta Cerny’den anlamlı davranış! Beşiktaş’ta Cerny’den anlamlı davranış! 20:12
"Daha fazla pozisyon üretmemiz gerekiyordu" "Daha fazla pozisyon üretmemiz gerekiyordu" 20:10
Beşiktaşlı taraftarlardan maça yoğun ilgi! Beşiktaşlı taraftarlardan maça yoğun ilgi! 19:32
Sergen Yalçın'dan o soruya flaş yanıt! Sergen Yalçın'dan o soruya flaş yanıt! 19:10
Göztepe ile Zecorner Kayserispor yenişemedi! Göztepe ile Zecorner Kayserispor yenişemedi! 19:00
Lyon-Nice maçı detayları Lyon-Nice maçı detayları 18:58