Ege Denizi'nde deprem! İzmir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli

Ege Denizi'nde yaşanan sarsıntılar serisine bu sabah bir yenisi daha eklendi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından geçilen verilere göre, saat 07.34'te merkez üssü Ege Denizi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise aynı sarsıntıyı yerin 118 kilometre derinliğinde gerçekleşen 3.9 büyüklüğünde bir deprem olarak duyurdu. Sarsıntının derin odaklı olması, yer yüzeyindeki etkisini sınırlasa da özellikle Muğla ve Aydın'ın kıyı ilçeleri ile bazı Ege adalarında hafif titreşimler şeklinde hissedildi. AFAD ve ilgili birimler deprem sonrası denizdeki hareketliliği takip ederken, ilk belirlemelere göre kıyı şeridimizde herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı bildirildi.

EGE'DE KORKUTAN DEPREM: 4.0 İLE SALLANDI

Ege Denizi'ndeki depreme dair kurumların paylaştığı teknik veriler bir araya getirildiğinde sarsıntının detayları şöyle:

AFAD ölçümlerine göre saat 07.34:59'da yaşanan deprem 4.0 (Mw) büyüklüğünde ve yerin 26.66 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Öte yandan Kandilli Rasathanesi, sarsıntının büyüklüğünü 3.9 olarak belirledi. Kandilli'nin verilerindeki en dikkat çeken detay ise depremin derinliğinin 118.3 kilometre olarak ölçülmesi oldu. Derinlik farklarına rağmen her iki kurum da merkez üssünü Ege Denizi'nin güney açıklarını işaret ederken, bölgedeki fay hareketliliğinin rutin seyri içinde olduğu değerlendiriliyor.

HANGİ İLLERDEN HİSSEDİLDİ?

Ege Denizi açıklarında meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem, derinlik farklarına rağmen kıyı şeridindeki yerleşim birimlerinde hafif şekilde hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre merkez üssü deniz olan sarsıntı, özellikle Türkiye'nin güneybatı sahilinde yer alan Muğla'nın Datça, Marmaris ve Bodrum ilçelerinde çok hafif titreşimler şeklinde kendini hissettirdi. Sarsıntının odağının deniz tabanının derinliklerinde olması, yüzeydeki etkinin sınırlı kalmasını sağlarken, Aydın'ın Kuşadası ve Didim gibi kıyı ilçelerinde de sismik hareketliliğin hassas vatandaşlar tarafından fark edildiği bildirildi. Şu ana kadar bölgedeki illerimizden herhangi bir hasar veya olumsuz ihbar gelmezken, depremin On iki Adalar civarındaki bazı noktalarda da hissedildiği öğrenildi.