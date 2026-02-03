TÜİK kira artış oranı açıklandı mı? Ocak ayı kira artış oranı ne oldu?

Şubat ayına girilmesiyle birlikte Ocak 2026 enflasyon rakamları için araştırmalar hız kazandı. TÜİK, her ay olduğu gibi bir önceki aya ait enflasyon verilerini bugün saat 10.00'da açıklayacak. TÜFE-ÜFE oranları, ekonomik beklentiler ve zam hesaplamaları açısından belirleyici olacak. Vatandaşlar ise Ocak ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç oldu? sorusuna odaklandı.

TÜİK OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI?

TÜFE, Ocak ayında aylık bazda 4,84 yıllık ise 30,65 olarak kaydedildi. 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %2,67 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,67 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %27,17 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %25,39 artış gösterdi.

Şubat ayında konut ve iş yerleri için uygulanacak kira zam tavanı yüzde 33.98 oldu.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Türkiye'de yasal olarak kira artış oranları, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu uyarınca belirlenir. Konut kiralarında uygulanan geçici %25 zam sınırı sona erdiği için, şu anki sistem tamamen TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verilerine endekslidir.

İşte adım adım hesaplama yöntemi:

1. Temel Kriter: 12 Aylık TÜFE Ortalaması

Kira artışında baz alınan veri, TÜİK tarafından her ayın başında açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinden biri olan **"On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı"**dır.

Dikkat: Aylık TÜFE veya yıllık TÜFE (bir önceki yılın aynı ayına göre değişim) rakamları kira artışında kullanılmaz. Sadece "12 aylık ortalama" yasal sınırdır.

ÖRNEK KİRA ARTIŞ HESAPLAMA

Mevcut Kira: 20.000 TL

Zam Oranı: %60

Zam Bedeli: 20.000 x 0,60 = 12.000 TL

Yeni Kira: 32.000 TL