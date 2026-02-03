CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler TÜİK kira artış oranı açıklandı mı? Ocak ayı kira artış oranı ne oldu?

TÜİK kira artış oranı açıklandı mı? Ocak ayı kira artış oranı ne oldu?

TÜİK kira artış oranı açıklandı mı? sorusu Ocak ayı itibarıyla milyonlarca kiracı ve ev sahibi tarafından araştırılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak 2026 enflasyon verilerini 3 Şubat 2026 Salı günü saat 10.00’da açıklayacak.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 08:58 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 10:07
TÜİK kira artış oranı açıklandı mı? Ocak ayı kira artış oranı ne oldu?

Şubat ayına girilmesiyle birlikte Ocak 2026 enflasyon rakamları için araştırmalar hız kazandı. TÜİK, her ay olduğu gibi bir önceki aya ait enflasyon verilerini bugün saat 10.00'da açıklayacak. TÜFE-ÜFE oranları, ekonomik beklentiler ve zam hesaplamaları açısından belirleyici olacak. Vatandaşlar ise Ocak ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç oldu? sorusuna odaklandı.

TÜİK OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI?

TÜFE, Ocak ayında aylık bazda 4,84 yıllık ise 30,65 olarak kaydedildi. 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %2,67 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,67 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %27,17 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %25,39 artış gösterdi.

Şubat ayında konut ve iş yerleri için uygulanacak kira zam tavanı yüzde 33.98 oldu.

TÜİK Ocak ayı enflasyon beklentisi Devamını Oku BUNU DA OKU

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Türkiye'de yasal olarak kira artış oranları, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu uyarınca belirlenir. Konut kiralarında uygulanan geçici %25 zam sınırı sona erdiği için, şu anki sistem tamamen TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verilerine endekslidir.

İşte adım adım hesaplama yöntemi:

1. Temel Kriter: 12 Aylık TÜFE Ortalaması

Kira artışında baz alınan veri, TÜİK tarafından her ayın başında açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinden biri olan **"On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı"**dır.

Dikkat: Aylık TÜFE veya yıllık TÜFE (bir önceki yılın aynı ayına göre değişim) rakamları kira artışında kullanılmaz. Sadece "12 aylık ortalama" yasal sınırdır.

ÖRNEK KİRA ARTIŞ HESAPLAMA

Mevcut Kira: 20.000 TL

Zam Oranı: %60

Zam Bedeli: 20.000 x 0,60 = 12.000 TL

Yeni Kira: 32.000 TL

Maçın ardından sert eleştiri!
Çakar'dan Akarsu'ya sert eleştiri! "Skriniar golden sonra..."
DİĞER
Beşiktaş'ta rota yine İngiltere! Transferde beklenmedik hamle...
İmamoğlu'nun A Takımı'ndan çakarlı araçla VIP fuhuş servisi: Seks partilerine "tenis" bahanesi | 'Mama Gönül'den 'Murat Ongun' açıklaması
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Üründül'den maçın ardından flaş yorum!
Icardi'nin maaş talebi masadan kaldırdı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray'da Ziraat Türkiye Kupası sınavı! Galatasaray'da Ziraat Türkiye Kupası sınavı! 09:47
Üründül'den maçın ardından flaş yorum! Üründül'den maçın ardından flaş yorum! 09:34
Gençlerbirliği "3'te 3" hedefinde! Gençlerbirliği "3'te 3" hedefinde! 09:31
Zeren Spor'un Şampiyonlar Ligi sınavı! Zeren Spor'un Şampiyonlar Ligi sınavı! 09:22
Trabzonspor-Fethiyespor maçı detayları! Trabzonspor-Fethiyespor maçı detayları! 09:21
Başakşehir'de Ziraat Türkiye Kupası mesaisi! Başakşehir'de Ziraat Türkiye Kupası mesaisi! 09:10
Daha Eski
Çakar'dan Akarsu'ya sert eleştiri! "Skriniar golden sonra..." Çakar'dan Akarsu'ya sert eleştiri! "Skriniar golden sonra..." 09:00
Maçın ardından sert eleştiri! Maçın ardından sert eleştiri! 08:38
Mallarca evinde farklı kazandı! Mallarca evinde farklı kazandı! 01:16
Sunderland evinde Burnley'i farklı geçti! Sunderland evinde Burnley'i farklı geçti! 01:16
Roma'ya Udinese çelmesi! Roma'ya Udinese çelmesi! 01:16
Mallorca evinde farklı kazandı! Mallorca evinde farklı kazandı! 01:15