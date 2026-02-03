Ramazan pidesi fiyatı 2026 | İstanbul, Ankara, İzmir pide fiyatları

Bereketin ve paylaşmanın simgesi Ramazan ayı yaklaşırken, fırınların önünde uzayacak kuyrukların habercisi olan pide fiyatları üzerindeki belirsizlik sona erdi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir merakla beklenen "Ramazan pidesi kaç TL olacak?" sorusu, ilgili odaların yaptığı son dakika açıklamalarıyla yanıt buldu. 2026 yılı ekonomik parametreleri ışığında revize edilen fiyatlar, fırıncı esnafı için sürdürülebilirliği amaçlarken vatandaşın mutfak bütçesinde de önemli bir kalem oluşturacak. Susamlı, yumurtalı veya sade seçenekleriyle tezgahlardaki yerini alacak olan Ramazan pidesine dair il il belirlenen tavan fiyatlar ve gramaj detayları, fırın mesailerinin başlamasına kısa bir süre kala kamuoyuyla paylaşıldı. İşte Ramazan pidesi fiyatları...

RAMAZAN PİDESİ NE KADAR 2026?

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte fırın tezgahlarının en çok aranan lezzeti pidede fiyat tarifesi resmen açıklandı. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 2026 yılı Ramazan ayı boyunca geçerli olacak fiyatları duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, maliyet artışları göz önünde bulundurularak pide fiyatlarında geçen yıla oranla yüzde 23 seviyesinde bir artışa gidildi. Bu yıl Türkiye genelinde Ramazan pidesinin kilogram fiyatı 100 TL olarak belirlendi. Federasyon Başkanı Balcı, esnafın maliyet yükü ile vatandaşın bütçesi arasındaki hassas dengenin korunduğunu vurgularken, Türkiye'nin her yerinde ekmek fiyatıyla orantılı bir düzenleme yapıldığının altını çizdi.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI

Milyonlarca vatandaşın yaşadığı büyükşehirlerde ise pide fiyatları gramaja göre farklılık gösterecek. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyük illerde uygulanacak resmi tarife şu şekilde netleşti:

250 Gram Sade Pide: 25 TL

350 Gram Sade Pide: 35 TL

500 Gram Sade Pide: 50 TL

Yumurtalı ve susamlı seçeneklerde fırıncıların talebine göre ufak fiyat farkları uygulanabilecek olsa da, baz fiyatlar bu rakamlar üzerinden sabitlendi. 19 Şubat'ta başlayacak olan Ramazan ayı boyunca tüm fırınlarda bu standart gramaj ve fiyat tarifesinin uygulanması bekleniyor.

GEÇEN YIL RAMAZAN PİDESİ NE KADARDI?

Pide fiyatlarındaki yıllık değişimi merak eden vatandaşlar için 2025 yılı rakamları hafızalardaki yerini koruyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde uygulanan tarifeye göre; 250 gram Ramazan pidesi 20 TL'den sofralara konuk oluyordu. 2026 yılı için açıklanan yeni tarifeyle birlikte, pidenin birim fiyatında yaklaşık yüzde 23'lük bir artış yaşanmış oldu. Geçen yıl kilogram fiyatı 80 TL olan pide, bu yıl 100 TL bandına yükseldi. Bu artışın temel gerekçesi olarak un fiyatları, enerji giderleri ve işçilik maliyetlerindeki yükseliş gösterilirken; 2026 yılında 250 gram pidenin 25 TL olması, geçtiğimiz yıla oranla pide başına 5 TL'lik bir fark anlamına geliyor.