Haberler Haberler Bursa BUSKİ su kesintisi: 3 Şubat Bursa'da sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi: 3 Şubat Bursa'da sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 3 Şubat tarihinde yapılan planlı çalışmalar nedeniyle kent genelinde bazı bölgelerde su kesintisi uygulanıyor. BUSKİ'nin açıklamasına göre, arıza ve bakım işlemlerinin tamamlanmasının ardından sular yeniden verilecek. Bursa'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı resmi açıklamalarla netleşecek.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 09:27
Bursa BUSKİ su kesintisi: 3 Şubat Bursa'da sular ne zaman gelecek?

BURSA BUSKİ 3 ŞUBAT SU KESİNTİSİ

HAMZABEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 29/01/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 07/02/2026 18:00

Kesim Tarihi: 29/01/2026 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamza bey, Atariye, Viraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 29.01.2026 - 07.02.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Bursa BUSKİ su kesintisi: 3 Şubat Bursa'da sular ne zaman gelecek?

BURSA BUSKİ 3 ŞUBAT SU KESİNTİSİ

ZÜFERBEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 29/01/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 09/02/2026 18:00

Kesim Tarihi: 29/01/2026 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Züberbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 29.01.2026 - 09.02.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Bursa BUSKİ su kesintisi: 3 Şubat Bursa'da sular ne zaman gelecek?

BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

En güncel saat bilgileri BUSKİ su kesintisi sorgulama ekranında yer alıyor.

DİĞER
