Bursa BUSKİ su kesintisi: 3 Şubat Bursa'da sular ne zaman gelecek?

BURSA BUSKİ 3 ŞUBAT SU KESİNTİSİ

ZÜFERBEY Planlanan Başlangıç Tarihi: 29/01/2026 09:00 Planlanan Bitiş Tarihi: 09/02/2026 18:00 Kesim Tarihi: 29/01/2026 09:00 Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Züberbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 29.01.2026 - 09.02.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.