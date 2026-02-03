TÜİK Ocak ayı enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK enflasyon beklentisi!

Merakla beklenen TÜİK Ocak 2026 enflasyon rakamları, 3 Şubat 2026 Salı günü saat 10:00'da açıklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımlayacağı TÜFE verileri, ekonomideki son durumu gözler önüne serecek. TÜİK enflasyon oranları ne oldu? sorusu kadar, veriler saat kaçta açıklanacak sorusu da arama motorlarında üst sıralarda yer alıyor. Kira artış oranları ve ekonomik planlamalar bu verilerle netleşecek. Peki, Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Detaylar haberimizde...

TÜİK OCAK 2026 ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK Ocak 2026 enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Şubat 2026 Salı günü saat 10:00'da açıklandı. TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %4,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,84 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,65 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %33,98 artış olarak gerçekleşti.

OCAK 2026 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre; TÜFE'de (2003=100) değişim, 2025 yılı Aralık ayında

Bir önceki aya göre %0,89 artış,

Bir önceki yılın Aralık ayına göre %30,89 artış,

Bir önceki yılın aynı ayına göre %30,89 artış,

On iki aylık ortalamalara göre ise %34,88 artış olarak gerçekleşti.

Bu veriler doğrultusunda Ocak 2026 dönemi kira artış oranı %34,88 olarak uygulanmıştı. Böylece Ocak ayında kontrat yenileyen kiracılar için zam oranı netleşmişti.

OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

2026 yılının Ocak ayına ilişkin enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. TÜFE, Ocak ayında aylık bazda 4,84 yıllık ise 30,65 olarak kaydedildi. Şubat ayında konut ve iş yerleri için uygulanacak kira zam tavanı yüzde 33.98 oldu.

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık %31,69 arttı

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %31,69 artış, ulaştırmada %29,39 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %45,36 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 7,82, ulaştırmada 4,64 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,74 yüzde puan oldu.