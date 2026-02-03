CANLI ALTIN FİYATLARI | 3 Şubat gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Altın piyasasında haftalardır süren yükseliş grafiği yerini sert bir düşüşe bıraktı. Borsa İstanbul Altın Piyasası'ndan gelen son verilere göre, standart altının kilogram fiyatı önceki kapanışa oranla %4,6 gibi radikal bir düşüş yaşayarak 7 milyon 135 bin lira seviyesine kadar geriledi. Uluslararası piyasalarda onsun 4 bin 660 dolar seviyelerinde seyretmesine rağmen iç piyasada yaşanan bu sert fren, yatırımcılar arasında 'alım fırsatı mı?' sorusunu gündeme getirdi. Peki Kapalı Çarşı'da gram altın ne kadar oldu? İşte 3 Şubat 2026 canlı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 09 Ocak 2026 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 06:55
Altın piyasasında rüzgar bir anda tersine döndü ve yatırımcıları oldukça hareketli bir tablo karşıladı. Uluslararası arenada altının onsu 4 bin 660 dolar seviyelerinde seyrederken, yurt içinde Borsa İstanbul'dan gelen veriler piyasaları adeta sarstı. Standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanış rakamlarına göre yüzde 4,6 gibi radikal bir değer kaybı yaşayarak 7 milyon 135 bin lira seviyesine kadar geriledi. Haftanın ilk gününün sonundaki sert düşüş hareketinin 3 Şubat Salı günü altın fiyatlarına nasıl yansıyacağı ise merak konusu. İşte canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.670,58TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.673,27TL

2 ŞUBAT PAZARTESİ CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: ABD Doları: 43,49 (Alış) - 43,49 (Satış)

◼EURO: 51,61 (Alış) - 51,63 (Satış)

◼STERLİN: 59,62 (Alış) - 59,63 (Satış)

Canlı altın fiyatları 3 Şubat 2026

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 660 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.50 itibarıyla 4 bin 660 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 4,6 düşüşle 7 milyon 135 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 31,95, bileşik getirisi yüzde 34,50 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,3865, satışta 43,5603 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,3110, satışta 43,4846 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.50 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1790, sterlin/dolar paritesi 1,3630 ve dolar/yen paritesi 155,7 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 5,6 azalışla 65,8 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (3 ŞUBAT 2026)

Gram Altın Alış: 6.670,58₺

Gram Altın Satış: 6.673,27₺

Çeyrek Altın Alış: 11.594,00₺

Çeyrek Altın Satış: 11.961,00₺

Yarım Altın Alış: 23.188,00₺

Yarım Altın Satış: 23.923,00₺

Tam Altın Alış: 45.488,24₺

Tam Altın Satış: 46.505,09₺

Ata Altın Alış: 46.909,75₺

Ata Altın Satış: 48.216,94₺

22 Ayar Bilezik Alış: 6.368,49₺

22 Ayar Bilezik Satış: 6.518,64₺

Gümüş Alış: 114,60₺

Gümüş Satış: 114,81₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 3 Şubat Salı günü saat 06.29 itibarıyla alınmıştır.

Aslan'da Vermeeren sesleri! Satın alma opsiyonlu teklif
N'Golo Kante F.Bahçe'de! Sağlık kontrollerinden geçti
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
İmamoğlu'nun A Takımı'ndan çakarlı araçla VIP fuhuş servisi: Seks partilerine "tenis" bahanesi | 'Mama Gönül'den 'Murat Ongun' açıklaması
F.Bahçe Kocaeli'den 3 puanla döndü!
Icardi'nin maaş talebi masadan kaldırdı!
