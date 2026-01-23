Hafta sonu sınav var mı? 24-25 Ocak ÖSYM, MEB sınav takvimi!

24-25 OCAK SINAV TAKVİMİ
YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
24 Ocak 2026 tarihinde uygulanacak 2026 Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS 2026/1 İngilizce) girecek adaylardan; T.C. Kimlik Kartı'nı kaybeden, T.C. Kimlik Kartı'nda fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerde Ek'te sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 24 Ocak 2026 Cumartesi günü 11.00-13.30 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara; Müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir.
