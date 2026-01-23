CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Hafta sonu sınav var mı? 24-25 Ocak ÖSYM, MEB sınav takvimi!

Hafta sonu sınav var mı? 24-25 Ocak ÖSYM, MEB sınav takvimi!

Öğrenciler ve sınav adayları, 24-25 Ocak 2026 hafta sonunda hangi sınavların yapılacağını merak ediyor. ÖSYM ve MEB tarafından düzenlenen merkezi sınavlar, akademik ve mesleki kariyer planlamasında önemli rol oynuyor. Hafta sonu yapılacak sınavlar, sınav saatleri ve başvuru bilgileri adaylar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Güncel sınav takvimine göre bu hafta sonu gerçekleştirilecek sınavlara dair detaylar ve önemli bilgiler burada

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2026 Cuma 09:16 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2026 Cuma 09:37
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hafta sonu sınav var mı? 24-25 Ocak ÖSYM, MEB sınav takvimi!

HAFTA SONU SINAV VAR MI?

24-25 Ocak 2026 hafta sonu sınav programı merak ediliyor. ÖSYM ve MEB tarafından düzenlenen sınavlar, sınav saatleri ve takvim bilgileri adaylar tarafından araştırılıyor.

Hafta sonu sınav var mı? 24-25 Ocak ÖSYM, MEB sınav takvimi!

HAFTA SONU SINAV VAR MI?

24-25 Ocak 2026 hafta sonu sınav programı merak ediliyor. ÖSYM ve MEB tarafından düzenlenen sınavlar, sınav saatleri ve takvim bilgileri adaylar tarafından araştırılıyor. Bu hafta sonu yapılacak sınavların listesi ve detaylar için güncel sınav takvimini inceleyebilirsiniz.

Hafta sonu sınav var mı? 24-25 Ocak ÖSYM, MEB sınav takvimi!

24-25 OCAK SINAV TAKVİMİ

YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

24 Ocak 2026 tarihinde uygulanacak 2026 Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS 2026/1 İngilizce) girecek adaylardan; T.C. Kimlik Kartı'nı kaybeden, T.C. Kimlik Kartı'nda fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerde Ek'te sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 24 Ocak 2026 Cumartesi günü 11.00-13.30 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara; Müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir.

e-YDS SINAVI HAKKINDA BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

Hafta sonu sınav var mı? 24-25 Ocak ÖSYM, MEB sınav takvimi!

HAFTA SONU SINAV VAR MI?

Hafta sonu yapılacak sınavlar, sınav saatleri ve başvuru bilgileri adaylar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Güncel sınav takvimine göre bu hafta sonu gerçekleştirilecek tek sınav e-YDS olarak gözüküyor.

Üründül’den çarpıcı F.Bahçe yorumu!
Usta yazardan F.Bahçeli yıldıza eleştiri!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
FETÖ dümeni uyuşturucuya kırdı: Firari Aytaç Ocaklı ve İBB casusu Hüseyin Gün 10 tonluk sevkiyattan çıktı
Galatasaray'da Onyedika tamam!
G.Saray'dan transferde ters köşe! Lang'in ardından...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Üründül’den çarpıcı F.Bahçe yorumu! Üründül’den çarpıcı F.Bahçe yorumu! 09:09
G.Saray'dan transferde ters köşe! Lang'in ardından... G.Saray'dan transferde ters köşe! Lang'in ardından... 09:04
Trabzonspor-Kasımpaşa maçı öncesi son durum Trabzonspor-Kasımpaşa maçı öncesi son durum 08:48
Usta yazardan F.Bahçeli yıldıza eleştiri! Usta yazardan F.Bahçeli yıldıza eleştiri! 08:47
Zeynep Sönmez Avustralya Açık’a 3. turda veda etti Zeynep Sönmez Avustralya Açık’a 3. turda veda etti 08:25
Noa Lang, İstanbul'da! Noa Lang, İstanbul'da! 01:44
Daha Eski
F.Bahçe ayrılığı resmen duyurdu! F.Bahçe ayrılığı resmen duyurdu! 01:44
F.Bahçe kaybetti ama ilk 24 garanti! F.Bahçe kaybetti ama ilk 24 garanti! 01:44
Tedesco'dan Nesyri açıklaması! Tedesco'dan Nesyri açıklaması! 01:44
İşte F.Bahçe'nin UEFA Avrupa Ligi güncel sıralaması! İşte F.Bahçe'nin UEFA Avrupa Ligi güncel sıralaması! 01:44
Tedesco: Kerem eğer o golü atmış olsaydı... Tedesco: Kerem eğer o golü atmış olsaydı... 01:44
Emery: F.Bahçe ve hocasına saygı duyuyorum! Emery: F.Bahçe ve hocasına saygı duyuyorum! 01:44