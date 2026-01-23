Fotomaç yazarları F. Bahçe-Aston Villa maçını değerlendirdi

Fenerbahçe maça muhteşem tribün şovları ve atmosfer eşliğinde hızlı ve önde agresif baskı ile başladı. Aston Villa ilk 15 dakika Fenerbahçe'yi tarttı, sonra oyunu Premier Lig temposuna çekti. Çok hızlı çıkarak çoğaldılar. Savunma arkası koşularla ve duran toplarla Fenerbahçe savunmasına sıkıntılar yaşattılar ve golü buldular. Skriniar ayakta kalan oyuncuydu. Ters kanatta oynayan ve bocalayan Semedo'nun kanadını çok etkili kullandılar. Kerem destek vermediği gibi ilk yarıda hücumda rakip defans içinde kayboldu gitti, etkisiz kaldı. Oyun; git gele dönünce Fenerbahçe'nin Aston Villa ile arasındaki fizik kalite farkı ortaya çıktı. Kaleci Ederson müthiş oynadı. Tedesco'nun hamleleri özellikle Talisca oyuna girince Fenerbahçe daha etkili olmaya başladı. Kerem alan buldu, hareketlendi. Fenerbahçe çok istedi ama başaramadı.
UEFA 1. kategori hakemi Portekizli Luis Godinho 40 yaşında. Kendisini Midtjylland-Fenerbahçe (2-2) ve Bulgaristan-Türkiye (1-6) maçlarından hatırlıyoruz. Daha 2 dakikada Buendia, İsmail'in ayağına öyle bir bastı ki sarı kartsız geçilebilecek bir kontrolsüz hareket değildi, pozisyonu kaçırdı. Temaslı oyuna izin veren, oynatma isteği yüksek bir hakem. Bunu abartınca bazı faulleri kaçırdı. Maçın sertleşmemesi, oyuncuların UEFA korkusu veya saygısından...
Pozisyonlara yakın olacağım derken 43'te kendisine top çarptı. Çarpmadan gelen topta Rogers'ın attığı golde iptal doğru. Aston Villa'nın 65'te attığı gol açık ofsayt, Kerem'in 75'te attığı golde ilk hamlede Duran açık ofsayt iptaller doğru. Ofsaytlar çok açık ve net ama iptaller VAR'dan geldi. Her iki yardımcı sınıfta kaldı. Maç 28 faul, 9 sarı kartla tamamlandı. Çarşamba gecesi Kovacs'ın yönetimi şiir gibiydi, dün Godinho'nunki ise mısra arası kaldı.
ZEKİ UZUNDURUKAN - İKİNCİ YARIDA VILLA'YI SALLADIK Maç öncesinde Kadıköy'de Chobani Stadı'nın tribünleri Kırmızı-Beyaz bir gül bahçesi gibiydi adeta. Tribünleri dolduran taraftarlarımızın ellerindeki bayrağımızın güzelliği ile duygulandık. Coştuk! Rakip bir Premier Lig devi, Aston Villa idi. Avrupa Ligi'nin favorisiydi. Rakip elbette çok güçlüydü. Ama Fenerbahçe'nin bu zor rakip karşısında nasıl bir direnç göstereceği önemliydi.
Aslında maça iyi başladık. Aston Villa atakları karşısında çok dik durduk, iyi savunma yaptık. Özellikle de Skriniar, Mert ve Oosterwolde muazzam kademleri ile büyük alkış aldı. Aston Villa'nın müthiş bir oyun ezberi var. Hem çok iyi savunma yapıyorlar hem de çok iyi hücum... Bu hücumlardan birinde İsmail'in kafasından seken topu Sancho ağlarımıza gönderdi.
İlk yarıda Aston Villa'nın fizik gücüne ve takım kalitesine ayak uyduramadık. Durum böyle olunca rakibi durdurmaya ve oyununu bozmaya çalışan bir Fenerbahçe izledik. İkinci yarıya da çok iyi başlayan bir Aston Villa vardı sahada. Üst üste net pozisyonlara girdiler. Ederson mucizevi kurtarışlar yaptı. Biz ise ilk net pozisyonumuzu 60'ta Talisca ile yakaladık. Talisca karşı karşıya pozisyonda Bizot'u geçemedi.
Sonrasında Kerem ile bir pozisyon daha yakaladık. Kerem etkisiz bir vuruş yapınca topu kaleci çıkardı. İsmail'in adeta yaradana sığınıp vurduğu bazukayı da çıkardı Bizot. Vay canına! Ne şuttu be İsmail! Helal olsun sana! İki takımın kalecisi kurtarışları ile maça damgasını vurdu. Kerem ile bulduğumuz golde Duran ofsayt pozisyonunda olduğu için iptal kararı çıktı.
İkinci yarının büyük bölümünde Aston Villa'ya karşı başa baş bir mücadele ortaya koyduk. Hatta bazı bölümlerde Aston Villa'dan bile daha iyiydik. Gol için her şeyi yaptık. Kenarlardan geldik, göbekten geldik, şutlar attık, ortalar yaptık. Olmayınca olmuyor. Ama Fenerbahçe'yi özellikle ikinci yarıdaki yürekli futbolu nedeniyle tebrik etmek lazım! Yenildik ama ezilmedik! Hatta Villa'yı salladık, salladık ama deviremedik! Haftaya Bükreş deplasmanında kazanır, yolumuza devam ederiz.
EMRE BOL - UMUT VAR DOSTLAR
Bazı şeyleri anlamakta gerçekten zorluk çekiyorum. Milyonlarca Euro para verip, "transfer döneminde" oyuncular almışsın. Lakin statü gereği oynatamıyorsun! Böyle saçmalık olur mu Allah aşkına? UEFA'nın bu durumu düzeltmesi gerekiyor. Fenerbahçe, Aston Villa karşısına yeni transferler olmadan çıkmak durumunda kaldı. Büyük ihtimalle Aston Villa'da da!… Bu kadar kullanılamayacak oyuncu olunca Tedesco elindeki malzemeyi kullanmayı çalıştı. Heyhat bazı futbolcular bir türlü istenileni veremiyor. Özellikle Kerem… Ah be güzel kardeşim; neydin, ne oldun? İnanın bazen alışma dönemi olur diyorum ama sen o günleri çoktan aştın. Artık faydalı oldun oldun. Yoksa!… Ya Semedo'ya ne demeli? Çok şeyler beklediğim bir oyuncuydu. Nene'yle önlü arkalı oynadığından dolayı mıdır bilinmez ama etkisiz kalıyor.
Fenerbahçe'nin öyle bir kaptanı var ki inanın kolundaki pazubantı yense de yenilse de sonuna kadar hak ediyor. Skriniar son dönemde sarılacivertlilerin başına gelen en güzel şey. Alınan mağlubiyetten bağımsız söylüyorum; Tedesco gerçekten iyi bir teknik direktör. Elindeki malzemeyi ondan iyi kullanana daha önce rastlamadım. Sahaya çıkardığı kadro doğru, yaptığı değişiklikler doğru… Lakin oyuncu grubunun kalitesi bu kadar. Aston Villa Premier Lig üçüncüsü an itibarıyla… Bunu bir kenara koyalım. Talisca oyuna girdikten sonra gerçekten büyük fark oluşturdu. İsmail Yüksek orta sahada büyük işler yaptı. Ama gelin görün ki; Aston Villa oyucu kalitesi Fenerbahçe'nin üzerindeydi.
Bu karşılaşmayı kaybetmek bir şeylerin bittiğini göstermiyor. Önemli olan gösterge Fenerbahçe'nin iyi bir santrafora ihtiyacı olduğudur. Bunu gözardı eden hem şampiyonluğu hem de Avrupa ligini çöpe atar. Böylesi paralar havada uçuşurken yanlış yapmak olmaz. Olmamalı! Ez cümle kazanılabilecek bir karşılaşmadan mağlup ayrılmak büyük şanssızlıktı. Şunu kimse unutmasın; bu takımda umut var.
GÜRCAN BİLGİÇ - EKSİKLERİN EKSİKLİĞİ!
Premier Lig'in en organize takımına karşı oynadılar. Top Fenerbahçe'deyken bütün açıkları kapatıp, bekleyen; kaptıklarında da dört – beş pasla Ederson'un burnunun dibine kadar giden müthiş bir organizasyon. Okan Buruk Süper Lig'in temposuzluğundan şikayet ediyor ya, bugüne kadar oynadıkları hiçbir rakibe benzemeyen Aston Villa makinası vardı karşılarında.
Bu duvara gedik açmak için bire birlere ihtiyaçları vardı. Nene ve Kerem'in varlığı bu yüzdendi. Hem koşu mesafeleri ve tempoları ile iki yönlü rakibi yıpratacaklarını düşündü muhtemelen Tedesco. Defansın arkasına sarkmak istediklerinde Duran ve Nene ofsayta düştü. Rakip defansın disiplini karşısında dört – beş metre geri gelmeye üşenen iki tembel. "Hatasız" geçilmesi gereken dakikaların gereksiz ikramlarını yaptılar. Gol de böyle bir pozisyonda sayılmadı.
Talisca hamlesi, Asensio'nun sağa yaklaşıp baskıdan uzaklaştırılması, Yiğit Efe'nin top rakipteyken stoper, kendilerindeyken sağ bek pozisyonuna bürünmesi… Bu hamleler oyun ve pozisyon üstünlüğünü beraberinde getirdi. Talisca, Kerem karşı karşıya kaçırdılar. Kaleci Bizot kariyerine kurtarış serileri ekledi. Sonuca isyan eden Fenerbahçe takımı vardı ama, bu organize savunmayı sarsmak kolay değildi. Gelişen bir takım olarak neler yapabileceklerini ve sınırlarını çok iyi öğrendikleri maçı oynadılar. Yeni transferlerin girmesi ile takım dengesi pozitif yönde etkilenecek. Çok iyi bir takım karşısında (Aston Villa), çok iyi takım olmak için mesafe kaydeden Fenerbahçe için yenilgiye rağmen "eyvah" diyemiyoruz. Daha çok yolları var.