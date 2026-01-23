CANLI SKOR ANA SAYFA
Bursa BUSKİ su kesintisi: 23-24 Ocak Bursa'da sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi: 23-24 Ocak Bursa'da sular ne zaman gelecek?

Bursa'da yaşayan vatandaşlar BUSKİ tarafından yapılan su kesintisi duyurularını yakından takip ediyor. 23 ve 24 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen altyapı çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde su kesintisi yaşanırken, suyun ne zaman geleceği merak konusu oldu. BUSKİ'nin açıklamalarına göre kesintiler çalışmaların tamamlanmasının ardından sona erecek ve şebekeye kademeli su verilecek. Bursa su kesintisi detayları, etkilenen ilçeler ve mahalleler haberimizde...

Giriş Tarihi: 23 Ocak 2026 Cuma 11:41 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2026 Cuma 11:42
Bursa BUSKİ su kesintisi: 23-24 Ocak Bursa'da sular ne zaman gelecek?

BURSA'DA SU KESİNTİSİ ALARMI

Bursa'da yaşayan vatandaşlar BUSKİ tarafından yapılan su kesintisi duyurularını yakından takip ediyor. 23 ve 24 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen altyapı çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde su kesintisi yaşanırken, suyun ne zaman geleceği merak konusu oldu.

Bursa BUSKİ su kesintisi: 23-24 Ocak Bursa'da sular ne zaman gelecek?

23-24 OCAK SULAR NE ZAMAN GELECEK?

23 ve 24 Ocak tarihlerinde planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında belirli mahallelere su verilemeyecek.

YAVUZSELİM

Planlanan Başlangıç Tarihi: 23/01/2026 10:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 23/01/2026 13:00

Kesim Tarihi: 23/01/2026 10:30

Açıklama: YILDIRIM İLÇESİ; C3_D16 Alt Bölgesinde Bulunan, YavuzSelim Mahallesi 4.Polat Sokak ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 23.01.2026 Tarihinde 10:30 ile 13:00 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' Yapılacaktır.

Bursa BUSKİ su kesintisi: 23-24 Ocak Bursa'da sular ne zaman gelecek?

BURSA BUSKİ SU KESİNTİSİ 23-24 OCAK

HAMZABEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 17/01/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 27/01/2026 18:00

Kesim Tarihi: 17/01/2026 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 17.01.2026 - 27.01.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Bursa BUSKİ su kesintisi: 23-24 Ocak Bursa'da sular ne zaman gelecek?

BURSA BUSKİ SU KESİNTİSİ 23-24 OCAK

ZÜFERBEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 17/01/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 28/01/2026 18:00

Kesim Tarihi: 17/01/2026 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta Mahalleleri ve civarında 18.01.2026-28.01.2026 tarihleri arasında 09:00-18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

