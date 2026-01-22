CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler TOKİ Amasya kura sonuçları açıklandı! 22 Ocak 2026 isim listesi sorgulama

TOKİ Amasya kura sonuçları açıklandı! 22 Ocak 2026 isim listesi sorgulama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğinde yürütülen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde Amasya heyecanı sona erdi. Saraydüzü Kışlası Kültür Merkezi'nde saat 13.00'te başlayan ve noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle, Amasya genelindeki 2 bin 601 konutun yeni sahipleri belli oldu. Heyecanla beklenen kura çekiminin ardından asil ve yedek isimlerin yer aldığı tam liste erişime açıldı. Peki, Amasya TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte e-Devlet isim listesi sorgulama ekranı ve detaylar....

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe 17:49
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TOKİ Amasya kura sonuçları açıklandı! 22 Ocak 2026 isim listesi sorgulama

Amasya'da binlerce vatandaşın konut hayali gerçek oldu. TOKİ'nin Amasya merkez ve ilçelerini kapsayan sosyal konut projesi kapsamında düzenlenen kura töreninde hak sahipleri belirlendi. Engelli, emekli, genç ve şehit yakını kategorilerinde yapılan çekilişlerde, adı okunan vatandaşlar salonda büyük sevinç yaşadı. Canlı yayında milyonların takip ettiği çekilişin ardından TOKİ, kesinleşmiş isim listelerini dijital platformlara yüklemeye başladı. Başvurusu kabul edilen adaylar artık e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla 'hak sahibi' olup olmadıklarını görebilecekler.

TOKİ Amasya kura sonuçları açıklandı!

TOKİ AMASYA KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Noter huzurunda yapılan çekilişin ardından asil ve yedek isim listeleri eş zamanlı olarak dijital sistemlere aktarılıyor. Vatandaşlar, başvuru durumlarını ve kura sonucunu öğrenmek için iki farklı resmi kanalı kullanabilir:

e-Devlet Kapısı Üzerinden Sorgulama: En güvenilir ve hızlı yöntem e-Devlet sistemidir. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Kura Sonucu Sorgulama" yazarak Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) hizmetine ulaşabilirler. Bu ekranda kura çekilişinin ardından isminizin çıkıp çıkmadığı, çıktıysa kaçıncı sıradan asil veya yedek olduğunuz net bir şekilde görülecektir.

👉e-DEVLET AMASYA TOKİ SONUÇLARI | TIKLA ÖĞREN👈

TOKİ AMASYA 22 Ocak 2026 isim listesi sorgulama

TOKİ Resmi Web Sitesi: TOKİ'nin resmi internet adresi olan toki.gov.tr üzerinden de "Kura Sonuç Sorgulama" sekmesine tıklayarak sadece T.C. kimlik numaranızla sorgulama yapabilirsiniz.

TOKİ AMASYA İLÇE İLÇE İSİM LİSTESİ | ASİL VE YEDEKLER

AMASYA-MERKEZ | Asil ve yedekler isim listesi için tıklayın

AMASYA-GÖYNÜCEK | Asil ve yedekler isim listesi için tıklayın

AMASYA-GÜMÜŞHACIKÖY | Asil ve yedekler isim listesi için tıklayın

AMASYA-HAMAMÖZÜ | Asil ve yedekler isim listesi için tıklayın

AMASYA-MERZİFON | Asil ve yedekler isim listesi için tıklayın

AMASYA-SULUOVA | Asil ve yedekler isim listesi için tıklayın

G.Saray'dan Thiago Almada için teklif!
IDEFIX - REKLAM
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü: Dış müdahale senaryosuna olumlu yaklaşmıyoruz
Tedesco'dan flaş karar! İşte F.Bahçe'nin Aston Villa 11'i
F.Bahçe'de son dakika! Transfer teklifini kabul etti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Thiago Almada için teklif! G.Saray'dan Thiago Almada için teklif! 18:21
Iğdır FK'da Üzülmez dönemi sona erdi! Iğdır FK'da Üzülmez dönemi sona erdi! 18:02
Al Qadsiah-Al Ittihad Jeddah maçı detayları! Al Qadsiah-Al Ittihad Jeddah maçı detayları! 17:17
Al Hilal Riyadh-Al Fayha muhtemel 11'ler Al Hilal Riyadh-Al Fayha muhtemel 11'ler 17:03
Avustralya Açık'ta Sinner ve Rybakina 3. turda Avustralya Açık'ta Sinner ve Rybakina 3. turda 16:47
Al Taawon-Al Hazm maçı detayları! Al Taawon-Al Hazm maçı detayları! 16:33
Daha Eski
Trabzonspor Kasımpaşa maçına hazır Trabzonspor Kasımpaşa maçına hazır 16:26
Rafa Silva Benfica’ya dönüyor! Rafa Silva Benfica’ya dönüyor! 16:05
Noa Lang G.Saray'a imzayı attı! Noa Lang G.Saray'a imzayı attı! 15:29
Dzeko’nun yeni adresi Schalke 04 Dzeko’nun yeni adresi Schalke 04 15:21
G.Saray F. Karagümrük mesaisine başladı G.Saray F. Karagümrük mesaisine başladı 15:10
İlhan Cavcav vefatının 9. yıl dönümünde anıldı İlhan Cavcav vefatının 9. yıl dönümünde anıldı 15:06