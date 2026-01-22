TOKİ Amasya kura sonuçları açıklandı! 22 Ocak 2026 isim listesi sorgulama

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Amasya'da binlerce vatandaşın konut hayali gerçek oldu. TOKİ'nin Amasya merkez ve ilçelerini kapsayan sosyal konut projesi kapsamında düzenlenen kura töreninde hak sahipleri belirlendi. Engelli, emekli, genç ve şehit yakını kategorilerinde yapılan çekilişlerde, adı okunan vatandaşlar salonda büyük sevinç yaşadı. Canlı yayında milyonların takip ettiği çekilişin ardından TOKİ, kesinleşmiş isim listelerini dijital platformlara yüklemeye başladı. Başvurusu kabul edilen adaylar artık e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla 'hak sahibi' olup olmadıklarını görebilecekler.

TOKİ AMASYA KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Noter huzurunda yapılan çekilişin ardından asil ve yedek isim listeleri eş zamanlı olarak dijital sistemlere aktarılıyor. Vatandaşlar, başvuru durumlarını ve kura sonucunu öğrenmek için iki farklı resmi kanalı kullanabilir:

e-Devlet Kapısı Üzerinden Sorgulama: En güvenilir ve hızlı yöntem e-Devlet sistemidir. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Kura Sonucu Sorgulama" yazarak Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) hizmetine ulaşabilirler. Bu ekranda kura çekilişinin ardından isminizin çıkıp çıkmadığı, çıktıysa kaçıncı sıradan asil veya yedek olduğunuz net bir şekilde görülecektir.

TOKİ Resmi Web Sitesi: TOKİ'nin resmi internet adresi olan toki.gov.tr üzerinden de "Kura Sonuç Sorgulama" sekmesine tıklayarak sadece T.C. kimlik numaranızla sorgulama yapabilirsiniz.

