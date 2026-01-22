CANLI SKOR ANA SAYFA
BİM 23 Ocak 2026 aktüel ürünler kataloğu! Bu Cuma BİM'de neler var?

BİM 23 Ocak 2026 aktüel ürünler kataloğu! Bu Cuma BİM’de neler var?

Her hafta olduğu gibi bu hafta da uygun fiyatlı alışverişin adresi olan BİM, 23 Ocak 2026 kataloğuyla ezber bozuyor. Teknoloji kategorisinde LG 65 İnç 4K Nanocell TV ve Xiaomi Redmi 15C 5G telefon dikkat çekerken; mutfakta Hisar Optima tencere seti ve Porland porselen ürünleri şıklık yarışına giriyor. Spor tutkunları için geniş bir fitness seti yelpazesi sunan BİM, tekstil ve oyuncak kategorilerinde de iddialı indirimlerle geliyor. İşte 23 Oca Cuma raflarda yerini alacak olan BİM aktüel ürünler listesi ve fiyatları...

Giriş Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe 19:03
BİM 23 Ocak 2026 aktüel ürünler kataloğu! Bu Cuma BİM’de neler var?

LG 65 İnç 4K HDR10 Nanocell TV: 34.990 TL
Xiaomi Redmi 15C 5G 256 GB Cep Telefonu: 13.490 TL
Dijitsu 55 İnç 4K Ultra HD QLed Google TV: 16.900 TL
Nokia Tuşlu Cep Telefonu1.790 TL
Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın: 2.490 TL
Homend Mixfresh 7010 Personel Blender: 1.349 TL

BİM 23 Ocak 2026 aktüel ürünler kataloğu! Bu Cuma BİM’de neler var?

Titreşimli Masaj Aleti Seti: 649 TL
Ağırlık Topu: 219 TL
El Kavrama Seti: 149 TL
Yoga/Pilates Matı: 479 TL
Yoga/Pilates Gergi Bandı: 179 TL
Yoga/Pilates Çemberi: 229 TL

BİM 23 Ocak 2026 aktüel ürünler kataloğu! Bu Cuma BİM’de neler var?

Dagi Sporcu Büstiyer: 429 TL
Dagi Sporcu Tayt: 379 TL
Fermuarlı Eşofman Üstü Kadın: 489 TL
Eşofman Altı Kadın: 359 TL
Yarım Fermuarlı Polar Sweat Erkek: 299 TL
Eşofman Altı Erkek: 359 TL
Fermuarlı Eşofman Üstü Erkek: 489 TL

BİM 23 Ocak 2026 aktüel ürünler kataloğu! Bu Cuma BİM’de neler var?

Squishmallows: 449 TL
Dora Yumak 3'lü: 109 TL
Polyester Dikiş İpi: 79 TL
Lastik 3 cm: 139 TL
Lastik 2 cm: 125 TL
Yuvarlak Lastik 5 m: 49 TL
Yassı Lastik 5 m: 49 TL

BİM 23 Ocak 2026 aktüel ürünler kataloğu! Bu Cuma BİM’de neler var?

Porland Altın Rimli Porselan Kahve Fincan Seti 2'li: 1150 TL
Porland Altın Rimli Porselan Çay Fincan Seti 2'li: 1290 TL
Altın Rimli Porselan Pasta Tabağı 4'lü: 1890 TL

