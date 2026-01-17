CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Altın haftayı zirvede tamamladı! 17 Ocak 2026 canlı altın fiyatları

Altın haftayı zirvede tamamladı! 17 Ocak 2026 canlı altın fiyatları

Hafta ortasında yaşanan sınırlı geri çekilmenin ardından altın piyasası, haftanın son işlem gününde yeniden atağa kalkarak yatırımcısının yüzünü güldürdü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 oranında değer kazanarak tam 6 milyon 500 bin lira seviyesine ulaştı. Haftayı psikolojik sınırın tam üzerinde kapatan altın, önümüzdeki hafta için yükseliş trendinin korunacağına dair güçlü bir sinyal verirken küresel piyasalardaki belirsizlikler güvenli limana olan talebi canlı tutmaya devam ediyor. İşte 17 Ocak 2026 Cumartesi canlı altın fiyatları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2026 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi 06:52
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Altın haftayı zirvede tamamladı! 17 Ocak 2026 canlı altın fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI 17 OCAK 2026 | Piyasaların merakla takip ettiği altın fiyatları, 2026 yılının üçüncü haftasını görkemli bir finalle noktaladı. Hafta içerisinde kar satışlarıyla bir miktar gevşeyen fiyatlar, Cuma günü kapanışa doğru gelen alımlarla birlikte kayıplarını telafi ederek yeniden 6 milyon 500 bin lira seviyesine tırmandı. Günlük bazda kaydedilen yüzde 0,3'lük artış, altının iç piyasadaki direncinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtlarken; ons altın ve döviz kurundaki hareketlilikle beslenen bu yükseliş, kuyumcu vitrinlerindeki etiketleri de zirveye taşıdı. Analistler, 6,5 milyon liralık bu kapanışın teknik açıdan yeni rekorların kapısını aralayabileceğini öngörüyor. Peki altında son durum ne? İşte 17 Ocak Cumartesi serbest piyasada altın fiyatları ve canlı kur takibi...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.374,59TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.375,38TL

Canlı altın fiyatları 17 Ocak 2026

17 OCAK CUMARTESİ CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: ABD Doları: 43,27 (Alış) - 43,27 (Satış)

◼EURO: 50,18 (Alış) - 50,20 (Satış)

◼STERLİN: 57,89 (Alış) - 57,91 (Satış)

Altının ons fiyatı 4 bin 593 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda haftanın son günü itibarıyla 4 bin 593 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 6 milyon 500 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 33,79 bileşik getirisi yüzde 36,65 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,0582, satışta 43,2307 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,0845, satışta 43,2572 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1606, sterlin/dolar paritesi 1,3382 ve dolar/yen paritesi 158,096 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,4 artışla 64,0 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (17 OCAK 2026)

Gram Altın Alış: 6.374,59₺

Gram Altın Satış: 6.375,38₺

Çeyrek Altın Alış: 10.587,00₺

Çeyrek Altın Satış: 10.701,00₺

Yarım Altın Alış: 21.174,00₺

Yarım Altın Satış: 21.403,00₺

Tam Altın Alış: 41.707,26₺

Tam Altın Satış: 42.527,46₺

Ata Altın Alış: 43.010,61₺

Ata Altın Satış: 44.092,89₺

22 Ayar Bilezik Alış: 5.906,06₺

22 Ayar Bilezik Satış: 5.947,86₺

Gümüş Alış: 124,27₺

Gümüş Satış: 124,33₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 17 Ocak Cumartesi günü saat 06.11 itibarıyla alınmıştır.

ASpor CANLI YAYIN

Kante İstanbul'a geliyor! İşte o tarih
Szymanski'ye bir talip de İspanya'dan!
DİĞER
Beşiktaş Abraham’ı bekliyor! 25 milyon euroluk golcü...
Suriye'den dakika dakika gelişmeler! Ordunun operasyonu başladı: YPG hedefleri ateş altında
PSG'den F.Bahçe'ye 3. yıldız geliyor!
G.Saray'da hedef 3 puan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PSG’den net galibiyet! PSG’den net galibiyet! 01:04
PSG’den net galibiyet! PSG’den net galibiyet! 01:02
G.Saray ilk transferini bitirdi! İmzalar atılıyor G.Saray ilk transferini bitirdi! İmzalar atılıyor 00:32
Lookman transferinde sıcak gelişme! Önümüzdeki hafta... Lookman transferinde sıcak gelişme! Önümüzdeki hafta... 00:32
Beşiktaş’a Rafa Silva için Benfica’dan resmi teklif! Beşiktaş’a Rafa Silva için Benfica’dan resmi teklif! 00:32
F.Bahçe Beko evinde kazandı! F.Bahçe Beko evinde kazandı! 00:32
Daha Eski
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı 00:32
Beşiktaş’ın Piton teklifine Vasco’dan yanıt! Beşiktaş’ın Piton teklifine Vasco’dan yanıt! 00:32
Süper Lig ekibine kayyum atandı! Süper Lig ekibine kayyum atandı! 00:32
G.Saray'dan sakatlık açıklaması! G.Saray'dan sakatlık açıklaması! 00:32
İtalyan devinden Duran hamlesi! İtalyan devinden Duran hamlesi! 00:32
Beşiktaş'ta yaprak dökümü sürüyor! Beşiktaş'ta yaprak dökümü sürüyor! 00:32