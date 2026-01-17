Altın haftayı zirvede tamamladı! 17 Ocak 2026 canlı altın fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI 17 OCAK 2026 | Piyasaların merakla takip ettiği altın fiyatları, 2026 yılının üçüncü haftasını görkemli bir finalle noktaladı. Hafta içerisinde kar satışlarıyla bir miktar gevşeyen fiyatlar, Cuma günü kapanışa doğru gelen alımlarla birlikte kayıplarını telafi ederek yeniden 6 milyon 500 bin lira seviyesine tırmandı. Günlük bazda kaydedilen yüzde 0,3'lük artış, altının iç piyasadaki direncinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtlarken; ons altın ve döviz kurundaki hareketlilikle beslenen bu yükseliş, kuyumcu vitrinlerindeki etiketleri de zirveye taşıdı. Analistler, 6,5 milyon liralık bu kapanışın teknik açıdan yeni rekorların kapısını aralayabileceğini öngörüyor. Peki altında son durum ne? İşte 17 Ocak Cumartesi serbest piyasada altın fiyatları ve canlı kur takibi...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.374,59TL GRAM ALTIN SATIŞ: 6.375,38TL

17 OCAK CUMARTESİ CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: ABD Doları: 43,27 (Alış) - 43,27 (Satış)

◼EURO: 50,18 (Alış) - 50,20 (Satış)

◼STERLİN: 57,89 (Alış) - 57,91 (Satış)

Altının ons fiyatı 4 bin 593 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda haftanın son günü itibarıyla 4 bin 593 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 6 milyon 500 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 33,79 bileşik getirisi yüzde 36,65 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,0582, satışta 43,2307 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,0845, satışta 43,2572 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1606, sterlin/dolar paritesi 1,3382 ve dolar/yen paritesi 158,096 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,4 artışla 64,0 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (17 OCAK 2026)

▶Gram Altın Alış: 6.374,59₺

▶Gram Altın Satış: 6.375,38₺

▶Çeyrek Altın Alış: 10.587,00₺

▶Çeyrek Altın Satış: 10.701,00₺

▶Yarım Altın Alış: 21.174,00₺

▶Yarım Altın Satış: 21.403,00₺

▶Tam Altın Alış: 41.707,26₺

▶Tam Altın Satış: 42.527,46₺

▶Ata Altın Alış: 43.010,61₺

▶Ata Altın Satış: 44.092,89₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 5.906,06₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 5.947,86₺

▶Gümüş Alış: 124,27₺

▶Gümüş Satış: 124,33₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 17 Ocak Cumartesi günü saat 06.11 itibarıyla alınmıştır.