Ziraat Türkiye Kupası
Balıkesir'de korkutan deprem! Kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD deprem

Balıkesir'de korkutan deprem! Kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD deprem

AFAD, 14 Ocak Çarşamba saat 20.36'da Balıkesir'de deprem olduğunu açıkladı. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı hakkında detaylar belli olurken vatandaşlar, "Balıkesir'de deprem mi oldu?", "Balıkesir'de kaç şiddetinde deprem oldu?" ve "Balıkesir depremi merkez üssü" gibi konuları araştırmayı sürdürüyor. İşte, AFAD tarafından paylaşılan Balıkesir depremi verileri...

Giriş Tarihi: 14 Ocak 2026 Çarşamba 21:02 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2026 Çarşamba 21:07
Balıkesir'de korkutan deprem! Kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD deprem

SON DAKİKA BALIKESİR DEPREM | AFAD, 14 Ocak Çarşamba saat 20.36'da Balıkesir'de deprem meydana geldiğini açıkladı. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı hakkında araştırmalarını sürdüren vatandaşlar, "Balıkesir'de deprem mi oldu?", "Balıkesir'de kaç şiddetinde deprem oldu?" ve "Balıkesir depremi merkez üssü neresi?" gibi soruların cevabını merak ediyor. AFAD son depremler listesinde detaylar belli olurken, Balıkesir depremi verilerini sizler için derledik...

BALIKESİR'DE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

AFAD, 14 Ocak Çarşamba günü saat 20.36'da Balıkesir'de 3.9 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Merkez üssü Sındırgı olarak belirtilen sarsıntının 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtilirken, depremin çevre illerden de hissedildiği aktarıldı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi deprem verilerine göre, Balıkesir deprem detayları şu şekilde:

