Şubat ayı en son ne zaman 29 çekmiştir? | Artık yıl nedir?

Takvim sistemimizin en ilginç ayrıntılarından biri olan 'artık yıl' uygulaması, astronomik hesaplamalarla gündelik hayat arasındaki dengeyi korumak adına büyük bir önem taşımaktadır. Dünya'nın Güneş etrafındaki dönüş süresinin tam sayıya denk gelmemesi nedeniyle ortaya çıkan bu durum, her dört yılda bir şubat ayının 29 gün çekmesiyle sonuçlanır. Hem tarihsel süreçte takvimlerin kaymasını önleyen hem de toplumsal hayatta planlamaları etkileyen bu döngü, son dönemde dijital platformlarda yeniden araştırma konusu haline geldi. Peki, şubat ayının 29 gün sürdüğü son yıl hangisiydi? İşte detaylar...

ŞUBAT AYI EN SON NE ZAMAN 29 ÇEKMİŞTİR?

Takvim sistemindeki kaymaları önlemek amacıyla her dört yılda bir uygulanan 'artık yıl' düzenlemesi, Şubat ayının normalden bir gün daha uzun sürmesine neden olur. Bu döngüye göre, Şubat ayı en son 2024 yılında 29 gün çekmiştir. 2024 yılı, 366 gün süren bir artık yıl olarak kayıtlara geçmiş ve bu özel gün olan 29 Şubat, Perşembe gününe denk gelmiştir. İçinde bulunduğumuz 2026 yılı ve bir sonraki yıl olan 2027'de Şubat ayı 28 gün sürecektir. Takvimler bir sonraki 29 Şubat tarihini ise 2028 yılında gösterecektir.

ARTIK YIL NEDİR?

Artık yıl, takvim yılının mevsimlerle ve Dünya'nın Güneş etrafındaki dönme süresiyle uyumlu kalmasını sağlamak amacıyla, her dört yılda bir şubat ayına eklenen fazladan bir günü (29 Şubat) ifade eder. Standart bir yıl 365 gün sürerken, artık yıl 366 gün olarak hesaplanır.

Dünya'nın Güneş etrafındaki tam bir dönüşü (astronomik yıl), tam olarak 365 gün değil; yaklaşık 365 gün 6 saattir (tam olarak 365 gün, 5 saat, 48 dakika ve 46 saniye). Eğer her yıl sadece 365 gün olarak kabul edilseydi, her yıl artan bu yaklaşık 6 saatlik fark, zamanla takvimde büyük kaymalara neden olurdu. Örneğin: 100 yıl sonra takvim mevsimlerden yaklaşık 24 gün geri kalırdı. Bu durum, uzun vadede kış mevsiminin takvimde yaz aylarına denk gelmesine yol açardı. Bu kaymayı önlemek için her 4 yılda bir artan 6 saatler toplanır ve oluşan bu 1 tam gün, Şubat ayına eklenerek denge sağlanır.

ŞUBAT AYININ 29 ÇEKTİĞİ YILLARIN LİSTESİ

Geçmiş Artık Yıllar:

1996

2000

2004

2008

2012

2016

2020

2024 (En son yaşanan artık yıl)

Gelecek Artık Yıllar:

2028 (Bir sonraki artık yıl)

2032

2036

2040

2044

2048