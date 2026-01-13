CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler AUZEF bütünleme tarihleri takvimi 2026: AUZEF bütünleme sınavı ne zaman?

AUZEF bütünleme tarihleri takvimi 2026: AUZEF bütünleme sınavı ne zaman?

AUZEF bütünleme tarihleri takvimi 2026 yılı için öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) akademik takvimiyle birlikte bütünleme sınavı tarihleri netleşti. Vize ve final sınavlarından geçer not alamayan ya da koşullu başarılı olan öğrenciler, AUZEF bütünleme sınavı ne zaman sorusuna yanıt arıyor. 2026 AUZEF bütünleme sınavı hangi gün yapılacak sorusu, sınav hazırlığı yapan adayların gündeminde yer alıyor.

AUZEF bütünleme tarihleri takvimi 2026: AUZEF bütünleme sınavı ne zaman?

AUZEF bütünleme sınavları için geri sayım başladı. 2026 AUZEF bütünleme tarihleri, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından yayımlanan akademik takvimle netlik kazandı. Final ve vize sınavlarından yeterli notu alamayan öğrenciler, AUZEF bütünleme sınavı ne zaman ve hangi tarihte yapılacak sorularına yanıt arıyor. 2026 AUZEF büt sınavı tarihleri, sınavlara katılacak öğrenciler için kritik önem taşıyor. Peki, 2026 AUZEF bütünleme sınavları ne zaman?

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF güz dönemi bütünleme sınavları 31 Ocak - 1 Şubat 2026 tarihlerinde uygulanacak.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınavına, aşağıdaki şartları sağlayan öğrenciler katılabilir:

  • Vize ve/veya final sınavından başarısız olan öğrenciler
  • Final sınavı sonrası "koşullu başarılı" (CC, DC gibi) not alan öğrenciler
  • Final sınavına girip geçer not alamayan öğrenciler
  • Dersi tekrar durumuna düşmeden notunu yükseltmek isteyen öğrenciler

Bütünleme sınavına girme hakkı, öğrencinin ilgili ders için final sınavına girmiş olması şartına bağlıdır. Final sınavına girmeyen öğrenciler, bütünleme sınavına katılamaz.

BİLİNMESİ GEREKEN ÖNEMLİ NOKTALAR

  • Bütünleme sınavı, final sınavı yerine geçer.
  • Bütünleme sınavından alınan not, final notunun yerine hesaplanır.
  • Bütünleme sınavına katılım isteğe bağlıdır, zorunlu değildir.
  • Bütünleme sınavına girmeyen öğrenciler için final sınavı notu geçerli sayılır.

