AUZEF bütünleme tarihleri takvimi 2026: AUZEF bütünleme sınavı ne zaman?

AUZEF bütünleme sınavları için geri sayım başladı. 2026 AUZEF bütünleme tarihleri, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından yayımlanan akademik takvimle netlik kazandı. Final ve vize sınavlarından yeterli notu alamayan öğrenciler, AUZEF bütünleme sınavı ne zaman ve hangi tarihte yapılacak sorularına yanıt arıyor. 2026 AUZEF büt sınavı tarihleri, sınavlara katılacak öğrenciler için kritik önem taşıyor. Peki, 2026 AUZEF bütünleme sınavları ne zaman?

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF güz dönemi bütünleme sınavları 31 Ocak - 1 Şubat 2026 tarihlerinde uygulanacak.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınavına, aşağıdaki şartları sağlayan öğrenciler katılabilir:

Vize ve/veya final sınavından başarısız olan öğrenciler

Final sınavı sonrası "koşullu başarılı" (CC, DC gibi) not alan öğrenciler

Final sınavına girip geçer not alamayan öğrenciler

Dersi tekrar durumuna düşmeden notunu yükseltmek isteyen öğrenciler

Bütünleme sınavına girme hakkı, öğrencinin ilgili ders için final sınavına girmiş olması şartına bağlıdır. Final sınavına girmeyen öğrenciler, bütünleme sınavına katılamaz.

BİLİNMESİ GEREKEN ÖNEMLİ NOKTALAR

Bütünleme sınavı, final sınavı yerine geçer.

Bütünleme sınavından alınan not, final notunun yerine hesaplanır.

Bütünleme sınavına katılım isteğe bağlıdır, zorunlu değildir.

Bütünleme sınavına girmeyen öğrenciler için final sınavı notu geçerli sayılır.