14 Ocak Çarşamba Sivas'ta okullar tatil mi? Kar yağışının etkisini artırdığı Sivas'ta, sabah saatlerinde oluşması beklenen buzlanma nedeniyle eğitim-öğretim durumu merak konusu oldu. Öğrenciler ve veliler, Sivas'ta yarın okul var mı yok mu? sorusuna yanıt ararken, gözler Sivas Valiliği'nden gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Peki, Sivas'ta okullar tatil mi? İşte detaylar...

YARIN SİVAS'TA OKULLAR TATİL Mİ? VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Sivas'ta etkisini artıran olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitimle ilgili önemli bir karar alındı. Yoğun soğuk hava, buzlanma ve don riski sebebiyle Sivas'ın 5 ilçesinde taşımalı eğitime ara verildi.

Kaymakamlıklardan yapılan resmi açıklamalara göre; Koyulhisar, Gürün, Kangal, Altınyayla ve Ulaş ilçelerinde, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 Ocak Çarşamba günü taşımalı eğitim durduruldu.

HANGİ OKULLARDA EĞİTİM DEVAM EDECEK?

Yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmede, taşıma kapsamı dışında kalan okullarda eğitim-öğretime devam edileceği vurgulandı. Yani sadece taşımalı sistemle okula giden öğrenciler için tatil kararı uygulanacak, ilçe merkezlerindeki ve taşıma kapsamı dışındaki okullarda dersler planlandığı şekilde sürdürülecek.

VELİLER VE ÖĞRENCİLER UYARILDI

Kaymakamlıklar, sürücüler ve velileri özellikle buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Hava koşullarının seyrine göre yeni bir değerlendirme yapılabileceği belirtilirken, gelişmelerin resmi kanallardan takip edilmesi istendi.