Bim'de 2026'nın ilk büyük fırsatı: 2 Ocak Cuma aktüel ürünler kataloğu

55 İnç Frameless Ultra HD QLED Google TV: 16.900 TL
DIJITSU 43 İnç Full HD Google TV: 9.290 TL
Delonghi Tam Otomatik Kahve Makinesi: 14.900 TL
Kumtel Yavaş Sıkım Katı Meyve Sıkacağı: 2.450 TL
Şarjlı Telefon Tutuculu Makyaj Aynası: 950 TL
Philips Dikey Şarjlı Süpürge: 8.900 TL
Philips Buharlı Ütü Azur: 2.150 TL
USB Şarjlı Led Masa Lambası: 750 TL
LAV Kilitli Cam Saklama Kabı Çeşitleri: 99/129/169 TL
LAVLinda Saklama Kabı: 35 TL
LAVSera Baharatlık: 49 TL
LAV Kase 6'lı: 99 TL
LAV Cube Cam Saklama Seti 3'lü: 179 TL
LAV Odin Renkli Çerezlik: 129 TL
Bonera Wok Tava: 219 TL
Stormax Tekerlekli Saklama Kutusu: 269 TL
Simli Solingen Meyve Bıçağı: 119 TL
ROOC Yuvarlak Uçlu Dişli Bıçak: 59 TL
Bıçak Çeşitleri: 139 TL
Desenli Çelik Kesme Panosu: 329 TL