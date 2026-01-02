CANLI SKOR ANA SAYFA
Bim'de 2026'nın ilk büyük fırsatı: 2 Ocak Cuma aktüel ürünler kataloğu

Bim'de 2026'nın ilk büyük fırsatı: 2 Ocak Cuma aktüel ürünler kataloğu

BİM, 2026 yılının ilk 'Cuma Fırsatları' için hazırladığı zengin aktüel ürünler kataloğuyla yeni yılın ilk büyük indirim şovuna imza atıyor. 2 Ocak Cuma gününden itibaren geçerli olacak kampanyada, özellikle kahve tutkunlarını heyecanlandıracak DeLonghi tam otomatik kahve makinesi ve ev işlerini kolaylaştıran Philips dikey süpürge gibi yüksek teknolojik ürünler uygun fiyat avantajıyla öne çıkıyor. Mutfak gereçlerinden şık cam tasarımlara, kişisel bakım cihazlarından kışlık tekstil ürünlerine kadar geniş bir yelpazede sunulan fırsatlar, yeni yıl alışverişine çıkan tüketiciler için cazip seçenekler oluşturuyor. Sınırlı stoklarla raflara gelecek olan bu ürünleri kaçırmak istemeyenler için işte 2 Ocak Bim aktüel ürünler kataloğu...

Bim'de 2026'nın ilk büyük fırsatı: 2 Ocak Cuma aktüel ürünler kataloğu

55 İnç Frameless Ultra HD QLED Google TV: 16.900 TL
DIJITSU 43 İnç Full HD Google TV: 9.290 TL
Delonghi Tam Otomatik Kahve Makinesi: 14.900 TL
Kumtel Yavaş Sıkım Katı Meyve Sıkacağı: 2.450 TL
Şarjlı Telefon Tutuculu Makyaj Aynası: 950 TL
Philips Dikey Şarjlı Süpürge: 8.900 TL
Philips Buharlı Ütü Azur: 2.150 TL
USB Şarjlı Led Masa Lambası: 750 TL

Bim'de 2026'nın ilk büyük fırsatı: 2 Ocak Cuma aktüel ürünler kataloğu

LAV Kilitli Cam Saklama Kabı Çeşitleri: 99/129/169 TL
LAVLinda Saklama Kabı: 35 TL
LAVSera Baharatlık: 49 TL
LAV Kase 6'lı: 99 TL
LAV Cube Cam Saklama Seti 3'lü: 179 TL
LAV Odin Renkli Çerezlik: 129 TL

Bim'de 2026'nın ilk büyük fırsatı: 2 Ocak Cuma aktüel ürünler kataloğu

Bonera Wok Tava: 219 TL
Stormax Tekerlekli Saklama Kutusu: 269 TL
Simli Solingen Meyve Bıçağı: 119 TL
ROOC Yuvarlak Uçlu Dişli Bıçak: 59 TL
Bıçak Çeşitleri: 139 TL
Desenli Çelik Kesme Panosu: 329 TL

Bim'de 2026'nın ilk büyük fırsatı: 2 Ocak Cuma aktüel ürünler kataloğu

Kiğılı Triko Kazak: 579 TL
İçi Welsoft Polar Gömlek: 489 TL
Kiğılı Peluş Sweat: 559 TL
MBotti Eşofman Altı Erkek/Kadın: 249 TL
Bere Kadın/Erkek: 129 TL
Ev Botu Kadın: 179 TL

Bim'de 2026'nın ilk büyük fırsatı: 2 Ocak Cuma aktüel ürünler kataloğu

Uzaktan Kumandalı Formula Yarış Arabası: 1.799 TL
Fast Furious Tekli Araba: 169 TL
Dans Eden Robot Robo Beats: 799 TL
Baykuş Figürlü Bebek Uyku Cihazı: 279 TL
Monster Eğlenceli Araba: 109 TL
Oyuncak Araba: 189 TL

