CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler O Ses Türkiye Yılbaşı 2026 kim kazandı? Kimler var?

O Ses Türkiye Yılbaşı 2026 kim kazandı? Kimler var?

O Ses Türkiye Yıbaşı 2026, konukları ve jürileri ile bir kez daha yeni yıl öncesi en çok takip edilen programlarından biri olmayı başardı. Birbirinden ünlü konukların katılıp, izleyenlerin büyük beğenisi topladığı günde hangi jürinin kazandığını merak eden takipçiler, "O Ses Türkiye Yılbaşı 2026 kim kazandı?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. O Ses Türkiye Yılbaşı 2026 kimler var? İşte kazanan takım...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2026 Perşembe 00:44 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2026 Perşembe 01:13
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
O Ses Türkiye Yılbaşı 2026 kim kazandı? Kimler var?

O Ses Türkiye Yılbaşı 2026 özel bölümü, ünlü konukları ve jüri kadrosuyla yılbaşı öncesinde yine izleyicilerin en çok ilgi gösterdiği programlardan biri oldu. Sahne alan birbirinden ünlü isimler geceye renk katarken, izleyenler hangi jüri takımının birinciliği elde ettiğini merak ediyor. Bu nedenle "O Ses Türkiye Yılbaşı 2026 kim kazandı?" sorusu gündemde yerini alırken, programda yer alan isimler ve kazanan takım büyük ilgi görüyor. İşte detaylar...

O Ses Türkiye Yılbaşı 2026 kim kazandı? Kimler var?

O SES TÜRKİYE YILBAŞI 2026 KİM KAZANDI?

O Ses Türkiye Yılbaşı 2026 kazananı henüz belli olmadı.

O Ses Türkiye Yılbaşı 2026 kim kazandı? Kimler var?

O SES TÜRKİYE YILBAŞI 2026 KİMLER VAR?

O Ses Türkiye Yılbaşı 2026 jüri koltuğunda Hadise, Murat Boz, Giray Altınok ve Gupse Özay yer alırken, O Ses Türkiye Yılbaşı 2026'ya katılan isimler ise şunlar:

O Ses Türkiye Yılbaşı 2026 kim kazandı? Kimler var?

-Ava Yaman
-Burak Yörük
-Cihan Ünal
-Rabia Soytürk
-Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat
-Mahsun Karaca

O Ses Türkiye Yılbaşı 2026 kim kazandı? Kimler var?

-Mina-Yade-Beren
-Toprak Razgatlıoğlu
-Pelin Akil
-Survivor 2026 Gönüllüler Kızları
-Survivor 2026 Gönüllüler Erkekleri
-Feyza Civelek

O Ses Türkiye Yılbaşı 2026 kim kazandı? Kimler var?

-Serra Arıtürk
-Ceren Benderlioğlu ve Emir Benderlioğlu
-Lvbel C5
-Murat Ceylan
-Erol Evgin
-Zuhal Topal ve Korhan Saygıner

Beşiktaş'tan Benfica'ya takas teklifi!
Sadettin Saran'dan seçim açıklaması!
DİĞER
Roberto Carlos korkuttu! Kalbinden rahatsızlanan Brezilyalı efsane ameliyat oldu
Başkan Erdoğan Yalova'da şehit düşen Yasin Koçyiğit'in ailesine başsağlığı diledi
TFF Süper Lig harcama limitlerini açıkladı!
G.Saray'dan flaş Sara kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da Ayhan Akman görevinden ayrıldı! G.Saray'da Ayhan Akman görevinden ayrıldı! 21:54
TFF 2026 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri açıkladı! TFF 2026 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri açıkladı! 21:49
Gökmen Özdenak kimdir, neden vefat etti? Gökmen Özdenak kimdir, neden vefat etti? 20:18
Doğan'dan yeni yıl için anlamlı 'Filistin' mesajı! Doğan'dan yeni yıl için anlamlı 'Filistin' mesajı! 18:55
Adalı'dan yeni yıl mesajı! Adalı'dan yeni yıl mesajı! 17:45
Kylian Mbappe'den kötü haber! Kylian Mbappe'den kötü haber! 17:08
Daha Eski
Sadettin Saran'dan seçim açıklaması! Sadettin Saran'dan seçim açıklaması! 16:48
Kayseri’den 4 hakeme ulusal terfi! Kayseri’den 4 hakeme ulusal terfi! 16:27
Beşiktaş'tan Benfica'ya takas teklifi! Beşiktaş'tan Benfica'ya takas teklifi! 15:59
ÇİMSA ÇBK Mersin, Alina Iagupova'yı transfer etti! ÇİMSA ÇBK Mersin, Alina Iagupova'yı transfer etti! 15:33
Beşiktaş ve F.Bahçe'den Filistin çağrısı! Beşiktaş ve F.Bahçe'den Filistin çağrısı! 15:30
G.Saray'ın Süper Kupa mesaisi devam etti G.Saray'ın Süper Kupa mesaisi devam etti 15:17