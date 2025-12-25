CANLI SKOR ANA SAYFA
Balıkesir'de deprem mi oldu? Balıkesir'de kaç şiddetinde deprem oldu?

Balıkesir'de deprem mi oldu? Balıkesir'de kaç şiddetinde deprem oldu?

AFAD, 26 Aralık Cuma günü saat 00.50'de Balıkesir'de deprem olduğunu açıkladı. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı hakkında detaylar belli olurken vatandaşlar, "Balıkesir'de deprem mi oldu?", "Balıkesir'de kaç şiddetinde deprem oldu?" ve "Merkez üssü neresi?" gibi soruları araştırmayı sürdürüyor. İşte, Balıkesir depremi hakkında AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler...

Giriş Tarihi: 26 Aralık 2025 Cuma 01:04 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2025 Cuma 01:08
Balıkesir'de deprem mi oldu? Balıkesir'de kaç şiddetinde deprem oldu?

SON DAKİKA BALIKESİR DEPREM | AFAD, 26 Aralık Cuma günü saat 00.50'de Balıkesir'de bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kısa sürede çevre illerde de hissedilen sarsıntı vatandaşlarda tedirginliğe yol açtı. Depremin ardından "Balıkesir'de deprem mi oldu?", "Kaç büyüklüğündeydi?" ve "Merkez üssü neresi?" soruları gündeme taşındı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilerle Balıkesir depremine ilişkin detaylar netlik kazandı. İşte detaylar...

BALIKESİR'DE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

AFAD, 26 Aralık Cuma günü saat 00.50'de Balıkesir'de 3.1 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Çevre illerden de hissedilen sarsıntının merkez üssü Sındırgı olarak belirtilirken, depremin 12.47 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

AFAD deprem

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Kandilli deprem

