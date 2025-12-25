Balıkesir'de deprem mi oldu? Balıkesir'de kaç şiddetinde deprem oldu?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

SON DAKİKA BALIKESİR DEPREM | AFAD, 26 Aralık Cuma günü saat 00.50'de Balıkesir'de bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kısa sürede çevre illerde de hissedilen sarsıntı vatandaşlarda tedirginliğe yol açtı. Depremin ardından "Balıkesir'de deprem mi oldu?", "Kaç büyüklüğündeydi?" ve "Merkez üssü neresi?" soruları gündeme taşındı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilerle Balıkesir depremine ilişkin detaylar netlik kazandı. İşte detaylar...

BALIKESİR'DE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

AFAD, 26 Aralık Cuma günü saat 00.50'de Balıkesir'de 3.1 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Çevre illerden de hissedilen sarsıntının merkez üssü Sındırgı olarak belirtilirken, depremin 12.47 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER