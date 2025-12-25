HaberlerHaberler A101'de yılın son indirimi: 25 Aralık 2025 A101 aktüel ürünler kataloğu
Türkiye'nin en yaygın market zinciri A101, 25 Aralık 2025 tarihli 'Aldın Aldın' kataloğuyla yılın son büyük Perşembe indirimine imza atıyor. Mutfak gereçlerinden akıllı telefonlara, temel gıda ürünlerinden ev tekstiline kadar yüzlerce üründe dev avantajlar sunan A101, yine her bütçeye hitap eden seçeneklerle raflarını doldurdu. Stoklarla sınırlı olan bu haftanın indirimli ürünlerini kaçırmak istemeyenler için işte 25 Aralık A101 aktüel kataloğu ve fiyat listesi haberimizde...