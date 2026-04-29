Kırkikindi yağmurları ne zaman başlıyor, bitiyor? | Kırkikindi yağmurları nedir?

Baharın yaza döndüğü günlerde Anadolu’nun vazgeçilmez bir parçası olan Kırkikindi yağmurları, 2026 yılı periyoduna girmeye hazırlanıyor. Meteoroloji verilerine göre, nisan ayının son günlerinden itibaren ısınan havanın etkisiyle başlayacak olan bu konveksiyonel yağışlar, özellikle öğleden sonra aniden bastıran sağanak ve dolu riskiyle geliyor. Halk arasında "kırk gün sürdüğü" ve "ikindi vaktinde yağdığı" için bu ismi alan doğa olayı, tarım arazileri için can suyu olurken, hazırlıksız yakalanan vatandaşlara ise zor anlar yaşatabiliyor. Peki, 2026 Kırkikindi yağışları bu yıl ne zaman bitecek? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 29 Nisan 2026 08:49
İklim değişikliğinin etkileriyle mevsim geçişleri her yıl farklılık gösterse de, Anadolu'nun "Kırkikindi" olarak adlandırdığı yükselim yağışları bu yıl da takvimdeki yerini aldı. Nisan ayının 3.haftasından itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması, bu tipik bahar yağışlarının tetikleyicisi oldu. Genellikle sabah saatlerinde açık ve güneşli olan gökyüzünün, öğleden sonra aniden kararmasıyla başlayan bu yağışlar, sadece bir hava olayı değil; aynı zamanda Anadolu kültüründe bolluk ve bereketin müjdeleyicisi olarak kabul edilir. Ancak modern dünyada, ani su baskınları ve ulaşımda yaşanan aksamalar nedeniyle bu yağışların takvimi artık çok daha titizlikle takip ediliyor. Özellikle İç Anadolu, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde daha sık görülen bu sistemin haziran ortasına kadar aralıklarla devam etmesi öngörülüyor. İşte kırkikindi yağışları hakkında merak edilenler.

KIRKİKİNDİ YAĞMURLARI NEDİR?

Halk arasında efsaneleşen bu yağışların bilimsel ve kültürel temelleri oldukça ilginçtir: Meteorolojide "konveksiyonel" veya "yükselim" yağışları olarak adlandırılır. Sabah ısınan hava hafifleyerek yükselir, yükseklerde soğuyarak yoğunlaşır ve öğleden sonra ağırlaşarak yağmur olarak yere düşer. Havanın en yüksek sıcaklığa ulaşıp hızla yükselmeye başladığı saatler öğle sonuna denk geldiği için bu yağışlar genellikle saat 15.00 ile 17.00 arasında, yani ikindi vaktinde başlar.

İsmini, halk inanışına göre bu yağışların yaklaşık 40 gün boyunca devam edeceği düşüncesinden alır. Bilimsel olarak her yıl tam 40 gün sürmese de, nisan sonundan haziran başına kadar süren periyotta sıklıkla görülür. Genellikle kısa süreli ancak çok kuvvetlidir. Gök gürültüsü, yıldırım ve bazen iri taneli dolu yağışıyla birlikte görülür.

KIRKİKİNDİ YAĞMURLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

Meteoroloji tahminlerine ve bölgesel verilere göre 2026 takvimi şu şekilde şekilleniyor: Türkiye genelinde nisan ayının son haftası (özellikle 28-30 Nisan arası) ilk yerel sağanakların başlaması bekleniyor. 1 Mayıs itibarıyla Balkanlar ve iç bölgelerde bu sistemin daha kararlı hale geleceği tahmin ediliyor.

Yağışların periyodik etkisinin haziran ayının ikinci haftasına (10-15 Haziran) kadar sürmesi öngörülüyor. Yaz sıcaklarının tamamen yerleşmesi ve atmosferdeki nem dengesinin değişmesiyle birlikte Kırkikindi serisi yerini tam yaz havasına bırakacak.

