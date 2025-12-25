CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler 1937'de vefat eden hangi edebiyatçı Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilmiştir?

1937'de vefat eden hangi edebiyatçı Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilmiştir?

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla her Perşembe akşamı izleyiciyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster, 25 Aralık tarihli bölümüyle yine gündem oldu. Yarışmada sorulan ve 200 bin TL değerinde olan, "1937 yılında hayatını kaybedip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilen ilk edebiyatçı kimdir?" sorusu izleyicilerin merakını artırdı. Programın ardından bu dikkat çekici sorunun yanıtı, en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. İşte, Kim Milyoner Olmak İster'de yer alan sorunun yanıtı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2025 Perşembe 23:22 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2025 Perşembe 23:23
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
1937'de vefat eden hangi edebiyatçı Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilmiştir?

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla perşembe akşamlarına damga vuran Kim Milyoner Olmak İster, 25 Aralık tarihli bölümüyle yine büyük ilgi gördü. Yarışmada 200 bin TL'lik ödül için yöneltilen, "1937'de vefat eden hangi edebiyatçı aynı zamanda Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilen ilk kişidir?" sorusu izleyicilerin dikkatini çekti. Yayının ardından bu özel sorunun cevabı, merak edilen konular arasında üst sıralara yükseldi. İşte yarışmada gündem olan sorunun yanıtı…

1937'de vefat eden hangi edebiyatçı Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilmiştir?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE YER ALAN SORU

1937'de vefat eden hangi edebiyatçı aynı zamanda Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilen ilk kişidir? Sorusunda yer alan şıklar ve cevabı:

1937'de vefat eden hangi edebiyatçı Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilmiştir?

A-Abdülhak Hamit Tarhan

B-Ömer Seyfettin

C-Tevfik Fikret

D-Yahya Kemal Beyatlı

1937'de vefat eden hangi edebiyatçı Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilmiştir?

Cevap: A-Abdülhak Hamit Tarhan

TFF, bahis oynayan 30 gözlemciyi PFDK'ye sevk etti!
FETÖ'den gözaltına alınan Lutfi Arıboğan’ın mailleri ortaya çıktı!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e "5 dakika" ayarı: Batı'ya ezik Türk'e küstah!
F.Bahçe'ye dev gelir!
F.Bahçe'de flaş Kerem Aktürkoğlu kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Can Armando Güner kimdir, kaç yaşında ve nereli? Can Armando Güner kimdir, kaç yaşında ve nereli? 22:49
F.Bahçe'ye dev gelir! F.Bahçe'ye dev gelir! 21:47
6 Süper Lig ekibine para cezası 6 Süper Lig ekibine para cezası 21:44
Umut Tohumcu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Umut Tohumcu kimdir, kaç yaşında ve nereli? 21:07
Anthony Dennis kimdir, kaç yaşında ve nereli? Anthony Dennis kimdir, kaç yaşında ve nereli? 20:44
TFF, bahis oynayan 30 gözlemciyi PFDK'ye sevk etti! TFF, bahis oynayan 30 gözlemciyi PFDK'ye sevk etti! 20:37
Daha Eski
Sörloth'un anahtarı o isimde! Sörloth'un anahtarı o isimde! 20:29
Beşiktaş'tan Smolcic yoklaması! Beşiktaş'tan Smolcic yoklaması! 19:06
Saran taraftarları selamladı Saran taraftarları selamladı 16:18
Dennis transferinde G.Saray'a 3 rakip! Dennis transferinde G.Saray'a 3 rakip! 16:11
Kavukcu’dan flaş transfer açıklaması! Kavukcu’dan flaş transfer açıklaması! 15:38
Turhan Bayburt’ta davul zurnayla karşılandı! Turhan Bayburt’ta davul zurnayla karşılandı! 15:13