Ziraat Türkiye Kupası
Tarım Kredi'de büyük hafta sonu indirimi: 20-21 Aralık kataloğu!

Tarım Kredi'de büyük hafta sonu indirimi: 20-21 Aralık kataloğu!

Tarım Kredi Kooperatif Market, 20-21 Aralık özel hafta sonu kataloğunu yayınladı. Besleyici süt ürünlerinden akşam yemeklerinin yıldızı tavuk çeşitlerine kadar, mutfağınızın temel ihtiyaçları kooperatif güvencesiyle ve hafta sonuna özel indirimli fiyatlarla raflarda yerini aldı. Kaliteyi ucuza raflarına dizen Tarım Kredi marketlerinin bu hafta sonuna özel kataloğu ve indirimli ürünler haberimizde...

Giriş Tarihi: 19 Aralık 2025 Cuma 17:52
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bizim Paket Margarin 250 g: 44,50 TL

Bizim Paket Margarin 250 g: 44,50 TL

Terem Kase Margarin 250 g: 55 TL

Terem Kase Margarin 250 g: 55 TL

Terem Paket Margarin 250 g: 49 TL

Terem Paket Margarin 250 g: 49 TL

Terem Kase Margarin 500 g: 94,50 TL

Terem Kase Margarin 500 g: 94,50 TL

Tarsüt Tereyağ 1 kg: 379 TL

Tarsüt Tereyağ 1 kg: 379 TL

TK. Olg. Beyaz Peynir İnek 600 g: 175 TL

TK. Olg. Beyaz Peynir İnek 600 g: 175 TL

TK Harman Siyah Çay 1kg: 149 TL

TK Harman Siyah Çay 1kg: 149 TL

Safta Ayçiçek Yağı Pet 5 L: 378,50 TL

Safta Ayçiçek Yağı Pet 5 L: 378,50 TL

Tarım Kredi'de büyük hafta sonu indirimi: 20-21 Aralık kataloğu!

.

