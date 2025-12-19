Tarım Kredi'de büyük hafta sonu indirimi: 20-21 Aralık kataloğu!

Bizim Paket Margarin 250 g: 44,50 TL
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Terem Kase Margarin 250 g: 55 TL
Terem Paket Margarin 250 g: 49 TL
Bizim Paket Margarin 250 g: 44,50 TL
Terem Kase Margarin 250 g: 55 TL
Terem Paket Margarin 250 g: 49 TL
Terem Kase Margarin 500 g: 94,50 TL
Tarsüt Tereyağ 1 kg: 379 TL
TK. Olg. Beyaz Peynir İnek 600 g: 175 TL
TK Harman Siyah Çay 1kg: 149 TL
Safta Ayçiçek Yağı Pet 5 L: 378,50 TL
.
.
.
.
.
.
.
.
.