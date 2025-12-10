Kuruluş Orhan yeni bölüm fragmanı izle | atv Kuruluş Orhan 8. bölüm fragmanı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Kuruluş Orhan 8. bölüm fragmanı, dizi severler tarafından en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Son bölümde yaşananları heyecanla takip eden seyirciler, gelecek bölümde yaşanacakları merak ediyor. Hetoor, tehlikeyi planını devreye sokabilecek mi? Osmanlı tarihine ışık tutan, atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Orhan'ın 8. bölüm fragman bilgileri ve detayları haberimizde...

KURULUŞ ORHAN GEÇEN BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hristiyanlığın karanlık tarikatı Kutsal Mabed Şövalyeleri, Anadolu'yu kana bulamak ve yeni bir Haçlı Seferi başlatmak için uçlara gelmiştir. Bizans İmparatoru'na alçakça saldıran Kutsal Mabed Şövalyelerinin hedefinde Orhan Bey ve ailesi vardır. Kutsal Mabed Şövalyelerinin acımasız lideri Hector, Orhan Bey'in en yakınlarından birinin ele geçirilmesini ister. Bu hain planın ilk adımı ise Fatma Hatun üzerinden atılacaktır.

Orhan Bey ve Flavius Aynı Cephede!

İmparator'a yapılan alçakça saldırının ardından Orhan Bey ve Flavius, Kutsal Mabed Şövalyelerini bulup hesap sormak için güçlerini birleştirir. Ancak bu iş birliği, ezeli düşmanlığı gölgeleyemeyecektir. Orhan Bey, Kutsal Mabed Şövalyelerinin izini sürmek için nasıl bir plan yapacaktır?

Dafne Kayı Obası'nda!

İmparator saldırısından kurtulan Dafne, Kayı Obası'nda misafir edilir. Fakat onun gelişiyle obada soğuk rüzgarlar eser. Dafne'nin varlığı, Nilüfer ve Malhun Hatunlar arasında yeni bir çatışmanın kapısını mı aralayacaktır? Melek yüzlü tehlike Dafne'nin asıl amacı, İmparator'u ölü ya da diri bulmaktır. Peki Dafne emeline ulaşabilecek midir?

Flavius ve Fatma Arasında Yeni Bir Sınav

Flavius, Akçora olarak yeniden Fatma Hatun'un karşısına çıkar. Fatma'ya, Yiğit'le evlenip evlenmeyeceğini sorar. Fatma ne cevap verecektir? Ezeli düşmanlığın ortasında filizlenen bu imkansız aşk, Fatma ve Flavius'u nereye sürükleyecektir?

Halime ve Dursun Arasında Alevlenen Kıvılcım

Obada Halime'nin talibiyle Dursun arasında çıkan mesele büyür; Dursun kafesli çadıra atılır. Aldığı ceza, Halime ve Dursun arasındaki adı konulmamış duyguları daha da alevlendirecek midir? Malhun Hatun'un dikkatini üzerine çeken Halime, bu evlilik meselesinden sıyrılabilecek midir?

Orhan Bey'den Kutsal Mabed Şövalyelerine Karşı Yeni Hamle

İmparator'a yapılan saldırının ardından Kutsal Mabed Şövalyeleri dur durak bilmez; bu kez hedefleri Armodies'tir. Orhan Bey, Türk topraklarına tasallut eden bu acımasız örgüte karşı nasıl bir hamle yapacaktır? Ve bu hamle hangi yeni felaketlerin kapısını aralayacaktır?

Hector'un Tehlikeli Planı

Kutsal Mabed şövalyeleri, Orhan'a zarar vermek için yeni bir plan kurar. Hector, şövalyelere emri verir: Orhan'ın en yakınlarından biri ele geçirilecektir. Bu hain planın ilk adımı Fatma üzerinden atılacaktır. Fakat Flavius'un bundan haberi yoktur. Flavius, Fatma Hatun'u kurtarmak uğruna kimliğini açığa çıkaracak mıdır?

