ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? | 2025-ALES/3 sonuç açıklanma tarihi ÖSYM

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? | 2025-ALES/3 sonuç açıklanma tarihi ÖSYM

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bu yıl 3.'sü 23 Kasım 2025 tarihinde yapılan sınava katılan adaylar, sonuç açıklanma tarihini öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Adayların muhakeme, akıl yürütme ve problem çözme becerilerini ölçmeyi amaçlayan ALES'te, sayısal ve sözel bölümlerden yeterli başarıyı sağlayan adaylar, lisans üstü eğitim almaya hak kazanacak. İşte 2025-ALES/3 sonuçları açıklanma tarihi...

Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 15:45
ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? | 2025-ALES/3 sonuç açıklanma tarihi ÖSYM

Akademik kariyer hayali kuran binlerce adayın merakla beklediği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) maratonunun tamamlanmasıyla gözler, sınav sonuçlarına çevrildi. Sayısal ve sözel alanlardaki yeteneklerini sergileyen adaylar, ÖSYM'nin sonuçları açıklaması için geri sayıma başladı. Lisansüstü eğitim başvurularının ve üniversitelerdeki akademik kadro atamalarının temelini oluşturan ALES sonuçlarının açıklanacağı tarihi ve detayları sizler için derledik.

2025 ALES-3 sınav sonuçları

2025-ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan sınav takvimine göre, 23 Kasım 2025 tarihinde düzenlenen 2025-ALES/3 sınavının sonuçları, 12 Aralık Cuma günü açıklanacak.

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puanları, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerli sayılmaktadır. Bu durum, adayların aldıkları puanı yüksek lisans, doktora programı başvurularında ve üniversitelerin ilan ettiği akademik personel kadrolarına başvurularda beş yıl boyunca kullanma hakkına sahip olduğu anlamına gelir. Adaylar, bu süre zarfında birden fazla sınava girmişlerse, istedikleri ve en yüksek olan puanı kullanma esnekliğine sahiptirler. Ancak, beş yıllık süre dolduktan sonra, ilgili programlara başvuru yapabilmek için yeniden ALES sınavına girerek yeni bir geçerli puan almaları gerekmektedir.

2025 ALES-3 sonuçları ne zaman açıklanacak?

SONRAKİ ALES NE ZAMAN?

2026-ALES/1 sınavı, 10 Mayıs 2026 tarihinde yapılacak.

ALES PUANI NERELERDE GEÇERLİ?

ALES puanı, Türkiye'deki akademik ve yükseköğretim kurumlarındaki kariyer hedefleri için merkezi bir geçerliliğe sahiptir. Bu puan, öncelikli olarak yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci kabul süreçlerinde kullanılır ve başvurulan enstitü tarafından belirlenen minimum puan eşiğini karşılamayı gerektirir. Puanın ikinci ana kullanım alanı ise, devlet ve vakıf üniversitelerinde ilan edilen akademik personel kadrolarına yapılan atamalardır. ALES puanı, özellikle araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, uzman, okutman ve çevirici gibi kadrolara başvurularda aranan temel şartlardan biridir ve adayın genel sıralamasını etkileyen en önemli kriterler arasında yer alır.

