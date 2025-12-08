Meteoroloji’den uyarı: İstanbul, Ankara, İzmir’de hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

8 ARALIK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ | Meteoroloji'den alınan son verilere göre 8 Aralık 2025 hava durumu raporu Türkiye genelinde önemli değişimlere işaret ediyor. İstanbul'da serin ve yağışlı hava etkisini sürdürürken, Ankara'da sabah saatlerinde sis ve pus oluşumu bekleniyor. İzmir'de ise parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Meteoroloji, özellikle Mersin ve Adana'da kuvvetli yağış, Bingöl, Muş ve Hakkari'de yoğun kar yağışı ihtimaline dikkat çekti. Bu bölgelerde yaşayanların sel, su baskını ve ulaşım sorunlarına karşı hazırlıklı olması gerekiyor. Vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Güncel hava durumu ve il il tahminler haberimizde…

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,

"Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz'in doğu kesimleri, Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu (Erzincan, Erzurum, Ardahan, Van ve Iğdır Hariç), Güneydoğu Anadolu(Şanlıurfa hariç) ve Giresun çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Giresun'un iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların Batı Karadeniz kıyıları ile Mersin ve Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Aralık 2025 tarihine ait hava durumu raporunu yayımladı. Açıklamada, Batı Karadeniz kıyıları ile Mersin, Adana, Bingöl, Muş ve Hakkari çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı belirtildi. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olması istendi. Ayrıca Marmara'nın kuzeyi ile Batı Karadeniz ve Ege kıyılarında rüzgârın kuzeyli yönlerden 40-60 km/saat hızla kuvvetli esmesinin beklendiği ifade edildi.

İL İL 8 ARALIK 2025 HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunda aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

Bursa 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Çanakkale 13°C – Parçalı ve çok bulutlu

İstanbul 12°C – Parçalı ve çok bulutlu

Kırklareli 10°C – Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu, iç kesimlerde çok bulutlu bir hava bekleniyor.

Afyonkarahisar 10°C – Parçalı ve çok bulutlu

Denizli 13°C – Parçalı ve çok bulutlu

İzmir 17°C – Parçalı bulutlu

Manisa 14°C – Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.



Yağışlar Mersin ve Adana'da yer yer kuvvetli olacak.

Adana 17°C – Yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak

Antalya 21°C – Doğu kesimleri sağanak yağışlı

Hatay 14°C – Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak

Isparta 13°C – Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunda yağmur ve sağanak bekleniyor.

Ankara 11°C – Parçalı ve çok bulutlu

Çankırı 12°C – Parçalı ve çok bulutlu

Eskişehir 9°C – Parçalı ve çok bulutlu

Konya 10°C – Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu; batı kıyılarda yer yer kuvvetli yağmur ve sağanak bekleniyor. Sinop dışında bölge genelinde yağış etkili olacak.

Bolu 8°C – Aralıklı yağmur ve sağanak

Düzce 11°C – Yer yer kuvvetli sağanak yağışlı

Sinop 17°C – Parçalı ve çok bulutlu

Zonguldak 14°C – Aralıklı ve yer yer kuvvetli sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu; Giresun çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. İç kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerde kar görülebilir.

Amasya 14°C – Parçalı ve çok bulutlu

Rize 18°C – Parçalı ve çok bulutlu

Samsun 18°C – Parçalı ve çok bulutlu

Trabzon 17°C – Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu; Erzincan, Erzurum, Ardahan, Van ve Iğdır dışında bölgenin genelinde yağış bekleniyor.



Yağışlar çoğunlukla yağmur, yükseklerde ise kar şeklinde olacak.

Erzurum 5°C – Parçalı ve çok bulutlu

Kars 5°C – Yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerde kar

Malatya 9°C – Aralıklı yağmur ve sağanak

Van 10°C – Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu; Şanlıurfa dışında bölge genelinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

Batman 15°C – Aralıklı yağmur ve sağanak

Diyarbakır 14°C – Aralıklı yağmur ve sağanak

Gaziantep 12°C – Aralıklı yağmur ve sağanak

Siirt 14°C – Aralıklı yağmur ve sağanak