Meteoroloji’den uyarı: İstanbul, Ankara, İzmir’de hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak?

8 ARALIK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ | Meteoroloji'den alınan son verilere göre 8 Aralık 2025 hava durumu raporu Türkiye genelinde önemli değişimlere işaret ediyor. İstanbul'da serin ve yağışlı hava etkisini sürdürürken, Ankara'da sabah saatlerinde sis ve pus oluşumu bekleniyor. İzmir'de ise parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Meteoroloji, özellikle Mersin ve Adana'da kuvvetli yağış, Bingöl, Muş ve Hakkari'de yoğun kar yağışı ihtimaline dikkat çekti. Bu bölgelerde yaşayanların sel, su baskını ve ulaşım sorunlarına karşı hazırlıklı olması gerekiyor. Vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Güncel hava durumu ve il il tahminler haberimizde…
METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,
"Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz'in doğu kesimleri, Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu (Erzincan, Erzurum, Ardahan, Van ve Iğdır Hariç), Güneydoğu Anadolu(Şanlıurfa hariç) ve Giresun çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Giresun'un iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların Batı Karadeniz kıyıları ile Mersin ve Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor." ifadelerine yer verildi.
📆8 Aralık 2025 Pazartesi☔Kuvvetli Yağışa Dikkat!💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!🌡️Hava Sıcaklığı: İç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. pic.twitter.com/bjsf57nTan— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 8, 2025
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Aralık 2025 tarihine ait hava durumu raporunu yayımladı. Açıklamada, Batı Karadeniz kıyıları ile Mersin, Adana, Bingöl, Muş ve Hakkari çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı belirtildi. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olması istendi. Ayrıca Marmara'nın kuzeyi ile Batı Karadeniz ve Ege kıyılarında rüzgârın kuzeyli yönlerden 40-60 km/saat hızla kuvvetli esmesinin beklendiği ifade edildi.
İL İL 8 ARALIK 2025 HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunda aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.
Bursa 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Çanakkale 13°C – Parçalı ve çok bulutlu
İstanbul 12°C – Parçalı ve çok bulutlu
Kırklareli 10°C – Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu, iç kesimlerde çok bulutlu bir hava bekleniyor.
Afyonkarahisar 10°C – Parçalı ve çok bulutlu
Denizli 13°C – Parçalı ve çok bulutlu
İzmir 17°C – Parçalı bulutlu
Manisa 14°C – Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Yağışlar Mersin ve Adana'da yer yer kuvvetli olacak.
Adana 17°C – Yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak
Antalya 21°C – Doğu kesimleri sağanak yağışlı
Hatay 14°C – Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
Isparta 13°C – Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunda yağmur ve sağanak bekleniyor.
Ankara 11°C – Parçalı ve çok bulutlu
Çankırı 12°C – Parçalı ve çok bulutlu
Eskişehir 9°C – Parçalı ve çok bulutlu
Konya 10°C – Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu; batı kıyılarda yer yer kuvvetli yağmur ve sağanak bekleniyor. Sinop dışında bölge genelinde yağış etkili olacak.
Bolu 8°C – Aralıklı yağmur ve sağanak
Düzce 11°C – Yer yer kuvvetli sağanak yağışlı
Sinop 17°C – Parçalı ve çok bulutlu
Zonguldak 14°C – Aralıklı ve yer yer kuvvetli sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu; Giresun çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. İç kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerde kar görülebilir.
Amasya 14°C – Parçalı ve çok bulutlu
Rize 18°C – Parçalı ve çok bulutlu
Samsun 18°C – Parçalı ve çok bulutlu
Trabzon 17°C – Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu; Erzincan, Erzurum, Ardahan, Van ve Iğdır dışında bölgenin genelinde yağış bekleniyor.
Yağışlar çoğunlukla yağmur, yükseklerde ise kar şeklinde olacak.
Erzurum 5°C – Parçalı ve çok bulutlu
Kars 5°C – Yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerde kar
Malatya 9°C – Aralıklı yağmur ve sağanak
Van 10°C – Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu; Şanlıurfa dışında bölge genelinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.
Batman 15°C – Aralıklı yağmur ve sağanak
Diyarbakır 14°C – Aralıklı yağmur ve sağanak
Gaziantep 12°C – Aralıklı yağmur ve sağanak
Siirt 14°C – Aralıklı yağmur ve sağanak