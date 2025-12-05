CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

8 Aralık Pazartesi günü “Gelinim Mutfakta” bölümünde gözler günün birincisine çevrildi. Puan durumu açıklandıktan sonra, bu gün 8 Aralık çeyrek altını kim aldı sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Günün en yüksek puanını toplayan gelin, çeyrek altının sahibi oldu. Günün kazananı ve altının sahibi olan gelinin ismi haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 09:43 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2025 Pazartesi 09:45
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta'da büyük heyecan vardı. Yarışmacılar Pazartesi bölümünde en yüksek puanı almak ve çeyrek altını kapmak için yarıştı. Puanlar toplandı, kazanan belirlendi. Peki, günün çeyrek altınını kim aldı? Güne damga vuran performans ve büyük ödülün sahibi haberimizde yer alıyor. Her gün olduğu gibi bugün de izleyiciler "Gelinim Mutfakta 8 Aralık çeyrek altını kim kazandı?" sorularının cevabını araştırıyor. Peki, günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu? Bu hafta elenen yarışmacı olacak mı? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA 8 ARALIK PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta'da 8 Aralık Pazartesi gününün kazananı henüz açıklanmadı.

GELİNİM MUTFAKTA 5 ARALIK KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 5 Aralık Cuma günü yayınlanan bölümünde 2 çeyrek altını ve 10 altın bileziği kazanan gelin Kader oldu.

GELİNİM MUTFAKTA BÖLÜMLER LİNKİ

GELİNİM MUTFAKTA FRAGMANLAR LİNKİ

ASpor CANLI YAYIN

Yazarlar değerlendirdi: İşte Trabzonspor bu!
Türk Telekom-REKLAM
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Çekmeköy'de narkotik operasyonunda çatışma: 1 polis şehit
Cimbom'a Salah müjdesi!
Galatasaray'dan stoper harekatı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çorumspor-Pendikspor maçı bilgileri! Çorumspor-Pendikspor maçı bilgileri! 10:17
Bandırmaspor-Bodrum FK maçı detayları! Bandırmaspor-Bodrum FK maçı detayları! 10:02
Halkbank, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde! Halkbank, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde! 09:58
Hatayspor-Sarıyerspor maçı bilgileri! Hatayspor-Sarıyerspor maçı bilgileri! 09:43
Yazarlar değerlendirdi: İşte Trabzonspor bu! Yazarlar değerlendirdi: İşte Trabzonspor bu! 09:08
Spor yazarlarından Göztepe-Trabzonspor maçı yorumları Spor yazarlarından Göztepe-Trabzonspor maçı yorumları 07:24
Daha Eski
R. Madrid'e evinde Celta Vigo şoku! R. Madrid'e evinde Celta Vigo şoku! 01:05
R. Madrid'e evinde Celta Vigo şoku! R. Madrid'e evinde Celta Vigo şoku! 01:03
"Dennis'in golü güzeldi ama..." "Dennis'in golü güzeldi ama..." 00:49
Fatih Tekke: Oyuncularımla gurur duyuyorum! Fatih Tekke: Oyuncularımla gurur duyuyorum! 00:44
Trabzonspor İzmir'de kazandı! Trabzonspor İzmir'de kazandı! 00:44
Trabzonspor zirveyi karıştırdı! Trabzonspor zirveyi karıştırdı! 00:44