Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta'da büyük heyecan vardı. Yarışmacılar Pazartesi bölümünde en yüksek puanı almak ve çeyrek altını kapmak için yarıştı. Puanlar toplandı, kazanan belirlendi. Peki, günün çeyrek altınını kim aldı? Güne damga vuran performans ve büyük ödülün sahibi haberimizde yer alıyor. Her gün olduğu gibi bugün de izleyiciler "Gelinim Mutfakta 8 Aralık çeyrek altını kim kazandı?" sorularının cevabını araştırıyor. Peki, günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu? Bu hafta elenen yarışmacı olacak mı? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA 8 ARALIK PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta'da 8 Aralık Pazartesi gününün kazananı henüz açıklanmadı.

GELİNİM MUTFAKTA 5 ARALIK KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 5 Aralık Cuma günü yayınlanan bölümünde 2 çeyrek altını ve 10 altın bileziği kazanan gelin Kader oldu.

