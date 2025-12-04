Asgari ücret toplantı tarihi belli oldu! İlk toplantı 12 Aralık'ta!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2026 yılında yapılacak zam oranını belirlemek için toplantılarına ne zaman başlayacağı milyonlarca vatandaş tarafından merak konusu. Ülkemizde asgari ücretle çalışan yaklaşık 7 milyon vatandaşı doğrudan, diğer herkesi ise dolaylı yoldan etkileyen asgari ücret zammı için masaya yatırılacak rakamlar belli oldu. İşte 2026 asgari ücrete dair merak edilenler ve son gelişmeler...

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 12 Aralık Cuma günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce yaptığı açıklamada asgari ücret toplantılarının Aralık ayının başlarında yapılacağını duyurmuştu. Bakan Işıkhan açıklamasında şu ifadelere yer vermişti: "Aralık ayının başlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'muz toplanarak, işçi ve işveren temsilcilerimizle yeniden bir araya gelecek. Bu süreçte; temel önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır. Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten, optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum."

BAKAN IŞIKHAN'DAN TARAFLARA KATILIM ÇAĞRISI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantılarına katılmayacağını bildiren TÜRK-İŞ'in açıklamalarının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tüm tarafların masada bulunması çağrısı yaptı. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 25 Aralık 2024'te düzenlediği basın toplantısında, 2025 yılı için geçerli olan asgari ücreti eleştirmiş ve düzenleme yapılmadığı müddetçe Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılmayacakalarını duyurmuştu. 2026 yılında asgari ücrete yapılacak zam oranının belirlenmesi için takvim netleşirken Bakan Işıkhan, taraftların tamamına katılım çağrısı yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Asgari ücret görüşmelerini yakın zamanda başlatacağız. Tabii biliyorsunuz asgari ücreti hükümet olarak biz değil, Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz belirliyor. Komisyon yakın zamanda toplanacak, çalışmalara başlayacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu sosyal diyaloğun en önemli mekanizmalarından bir tanesi, sizler de çok iyi biliyorsunuz. Biz masada tüm tarafları görmek istiyoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na ilişkin resmi olarak tüm taraflara; işveren ve işçi konfederasyonlarımız yakın zamanda resmi davetimizi göndereceğiz. Masada 3 kesimi de görmek istiyoruz."

2025 ASGARİ ÜCRET TOPLANTILARI NE ZAMANDI?

Geçen sene Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 10 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirmişti. Toplantıların ardından varılan netice ile asgari ücret yüzde 30 oranında zamlanarak 22 Bin 104 Lira oldu. 2025 yılı asgari ücret zammını belirlemek için yapılan toplantıların tarihleri ise şöyleydi:

1. TOPLANTI: 10 Aralık 2024 2. TOPLANTI: 16 Aralık 2024 3. TOPLANTI: 19 Aralık 2024

2026 ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN MASADAKİ RAKAMLAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek ilk görüşmede, sürecin işleyişine dair takvimin oluşturulması bekleniyor. Devam eden toplantılarda ise tarafların beklentileri, ekonomik veri ve analizler ile yapılan çalışmalar masaya yatırılacak. Orta Vadeli Programa (OVP) göre 2025 için yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,5 olarak açıklanmıştı. Bu rakamın gerçekleşmesi durumunda, asgari ücrete enflasyon oranında zam yapılır ve artış yüzde 28,5 olarak gerçekleşirse 2026 yılı için net ücretin 28 bin 404 TL, brüt ücretin ise 33 bin 417 TL olması bekleniyor.

Zam Oranı Zamlı NET Asgari Ücret Zamlı BRÜT Asgari Ücret %10 24.314 TL 28.605 %15 25.419 TL 29.905 %20 26.524 TL 31.206 %25 27.630 TL 32.506 %30 28.735 TL 33.806 %35 29.840 TL 35.106 %40 30.945 TL 36.407 %45 32.050 TL 37.707 %50 33.156 TL 39.007

2026 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Komisyonun, nihai kararı belirleyene kadar 4 toplantı yapması öngörülüyor. Komisyon, kararlarını oy çokluğuyla alıyor. Yeni asgari ücret rakamının 31 Aralık tarihine kadar belirlenmesi ve kamuoyuyla paylaşılması hedefleniyor. Belirlenecek yeni ücret, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.