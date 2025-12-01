CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Gelinim Mutfakta puan durumu! 1 Aralık Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı?

1 AralıkGelinim Mutfakta” bölümünde gözler günün birincisine çevrildi. Bu günün 1 Aralık çeyrek altını kim aldı sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Günün en yüksek puanını toplayan gelin, çeyrek altının ve bileziklerin sahibi oldu. Günün kazananı ve altının sahibi olan gelinin ismi haberimizde...

Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 09:43
1 Aralık'ta Gelinim Mutfakta'da büyük heyecan vardı: Yarışmacılar Pazartesi bölümünde en yüksek puanı almak ve çeyrek altını kapmak için yarıştı. Puanlar toplandı, kazanan belirlendi. Peki günün çeyrek altını kim aldı? Güne damga vuran performans haberimizde yer alıyor. Her gün olduğu gibi bugün de izleyiciler "Gelinim Mutfakta 1 Aralık çeyrek altını kim kazandı?" diye arıyor. Eğer siz de sonucu öğrenmek istiyorsanız, 1 Aralık puan durumu ve altını kazanan gelinin detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN KAZANANI KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta yeni bölümün ardından haberimizi güncelleyeceğiz.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta yeni bölümün ardından haberimizi güncelleyeceğiz.

GELİNİM MUTFAKTA BÖLÜMLER LİNKİ

GELİNİM MUTFAKTA FRAGMANLAR LİNKİ

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM KAZANDI?

Haftanın kazananı ve 10 altın bileziğin sahibi Miyase gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA VEDA EDEN KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta veda eden isim Hanife oldu.

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olmasının yanı sıra son yıllarda televizyon ekranlarında da adından söz ettiren başarılı bir sunucudur. Sanat hayatına müzikle adım atan Hünel, uzun yıllar boyunca arabesk ve Türk sanat müziği türlerinde albümler çıkarmış, sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Güzelliği ve zarafetiyle de dikkat çeken sanatçı, son dönemde özellikle Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programının sunuculuğu ile geniş kitleler tarafından tanınmaktadır.

