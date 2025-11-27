CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Veliaht yeni bölüm izle | Veliaht 11. bölümde neler olacak?

Veliaht yeni bölüm izle | Veliaht 11. bölümde neler olacak?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Veliaht, 11. ve yeni bölümüyle 27 Kasım Perşembe günü ekranlara geliyor. Başarılı oyuncu kadrosu ve etkileyici konusuyla her hafta reyting rekorları kıran sevilen dizinin yeni bölümünde neler olacak? Kardeşi Reyhan ile yüzleşen Timur'u neler bekliyor? Yahya ve Zülfikar'ın 20 yılın ardından yaşadığı büyük yüzleşme kimi, nasıl etkileyecek? İşte Veliaht 11. bölüm konusu ve detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2025 Perşembe 08:17 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 15:36
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Veliaht yeni bölüm izle | Veliaht 11. bölümde neler olacak?

Veliaht, 11. bölümüyle seyircilerini yine ekran başına kilitleyecek. Başrollerini Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal ve Erkan Kolçak Köstendil'in paylaştığı dizi, hikayesini Esenler Otogarı'nın zorlu atmosferinde kuran bir aile ve güç mücadelesini anlatıyor. Sağlık sorunları nedeniyle otogardaki etkisini kaybetmeye başlayan Zülfikar Karslı'nın yerine kimin geçeceği merak edilirken, ailesi gözünü yıllar önce yurt dışına gittiği söylenen oğlu Zafer'in dönüşüne dikiyor. Ancak bu sırada babasından miras kalan borçlarla boğuşan seyyar tamirci Timur'un Karslı ailesiyle yolu kesişiyor ve beklenmedik bir şekilde ailenin yeni "veliahtı" olarak gösteriliyor. Her hafta yeni bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Veliaht'ın yeni bölüm bilgileri haberimizde...

Veliaht 11. bölüm

Veliaht yeni bölüm kesintisiz izle

Veliaht tüm bölümler izle

VELİAHT YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK ?

Timur ve Reyhan, Timur'un çocukluğuna doğru bir yolculuğa çıkmışken kendilerini bir anda büyük bir aksiyonun içinde bulurlar. Timur ve Reyhan, Timur'un çocukluğuna doğru bir yolculuğa çıkmışken kendilerini bir anda büyük bir aksiyonun içinde bulurlar.

Veliaht yeni bölüm

Reyhan'ın Timur ile birlikte bu hayattan kaçıp gitmek istemesi ikili arasında bir gerilime yol açar. Zülfikar, Yahya için Hüseyin Hoca'dan kızı Büşra'yı istemek zorunda kalır.

Veliaht 11. bölüm izle

Derya'nın da olduğu isteme merasimi Yahya ve Derya arasındaki geçmişin kapısının aralanmasına ve Yahya'nın aslında neden ayrıldıklarının cevabını bulmasına sebep olur. Timur ve Hemşinli Davut arasında başlayan tartışma zamanla alevlenir, seçimler yaklaşırken geri dönülemez sonuçlara sebep olur.

Veliaht yeni bölüm izle

VELİAHT OYUNCULARI

Timur Aslan: Akın Akınözü

Reyhan Karslı: Serra Arıtürk

Zülfikar Karslı: Ercan Kesal

Yahya Kaptan: Erkan Kolçak Köstendil

Derya Karslı: Hazal Türesan

Kudret Karslı: Derya Karadaş

Vezir Yılmaz: Tansu Biçer

Zafer Karslı: Bora Akkaş

Beyazıt Kurtaran: Erdem Şenocak

ASpor CANLI YAYIN

TÜRKİYE SİGORTA - REKLAM
G.Saray aradığı stoperi Rusya'da buldu!
DİĞER
Ufuk Kaplan anlattı: Aşk-ı Memnu'dan sonra o kadar çok hizmetçi rolü için teklif aldım ki...
CANLI | Başkan Erdoğan Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı
Amrabat'tan geleceğiyle ilgili açıklama! F.Bahçe...
Dünya devlerinin Victor Osimhen yarışı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aston Villa-Young Boys maçı detayları Aston Villa-Young Boys maçı detayları 15:07
F.Bahçe'ye Diego Carlos piyangosu! Kasayı dolduracak F.Bahçe'ye Diego Carlos piyangosu! Kasayı dolduracak 15:03
Porto-Nice maçı detayları Porto-Nice maçı detayları 14:49
Amrabat'tan geleceğiyle ilgili açıklama! F.Bahçe... Amrabat'tan geleceğiyle ilgili açıklama! F.Bahçe... 13:55
Monaco'lu Salisu’dan G.Saray mesajı! Monaco'lu Salisu’dan G.Saray mesajı! 13:42
F1'de Katar GP'si şampiyonu belirleyebilir! F1'de Katar GP'si şampiyonu belirleyebilir! 13:34
Daha Eski
Yapay zekadan G.Saray için Devler Ligi tahmini! Yapay zekadan G.Saray için Devler Ligi tahmini! 13:29
PAOK-Brann maçı detayları PAOK-Brann maçı detayları 13:01
Beşiktaş’a Polonya’dan 10 numara sürprizi! Beşiktaş’a Polonya’dan 10 numara sürprizi! 12:35
Ludogorets-Celta Vigo maçı detayları Ludogorets-Celta Vigo maçı detayları 12:32
Feyenoord-Celtic maçı detayları Feyenoord-Celtic maçı detayları 12:17
F.Bahçe-Ferencvaros maçı öncesi son notlar! F.Bahçe-Ferencvaros maçı öncesi son notlar! 12:08