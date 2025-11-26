GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU: 26 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
26 Kasım 2025 tarihli Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı. Bugün yayınlanan bölümde gelinler arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. İzleyiciler, “Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?” sorusuna yanıt arıyor. Yarışmacıların günlük puanları ve bugünkü bölümde birinci olan isim haberimizde detaylı şekilde paylaşıldı.

Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 09:47 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 10:01
Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 26 Kasım Çarşamba günü kazananı kim oldu, çeyrek altını hangi gelin kazandı? sorularının cevabı merak ediliyor. Gelinim Mutfakta 26 Kasım 2025 bölümünde ayrıca gelinler, farklı yemekleri hazırlarken taktıkları özel ipuçları ve stratejiler ile de dikkat çekti. İzleyiciler, gelinlerin hangi yemekleri hazırladığını, kayınvalideler tarafından hangi yönlerinin övgü aldığını ve hangi alanlarda eksik puan aldıklarını merak ediyor. Bu nedenle günlük puan tablosu ve birincilik sonucu, yarışmayı takip eden izleyiciler için büyük önem taşıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta yeni bölümün ardından haberimizi güncelleyeceğiz.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta yeni bölümün ardından haberimizi güncelleyeceğiz.

GELİNİM MUTFAKTA BÖLÜMLER LİNKİ

GELİNİM MUTFAKTA FRAGMANLAR LİNKİ

GELİNİM MUTFAKTA 25 KASIM KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta günün kazanan gelini Nursima oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta haftanın kazananı ve 10 altın bileziğin sahibi olan gelin Nursima oldu.

Nursima: 76

Tuğba: 76

Hanife: 65

Emsal: 64

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olmasının yanı sıra son yıllarda televizyon ekranlarında da adından söz ettiren başarılı bir sunucudur. Sanat hayatına müzikle adım atan Hünel, uzun yıllar boyunca arabesk ve Türk sanat müziği türlerinde albümler çıkarmış, sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Güzelliği ve zarafetiyle de dikkat çeken sanatçı, son dönemde özellikle Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programının sunuculuğu ile geniş kitleler tarafından tanınmaktadır.

Anasayfa
