Eşref Rüya yeni bölüm izle | Kanal D Eşref Rüya 23. son bölüm tek parça izle

Eşref Rüya yeni bölüm izle | Kanal D Eşref Rüya 23. son bölüm tek parça izle

Kanal D ekranlarının en sevilen dizisi Eşref Rüya, 6. bölümüyle 26 Kasım Çarşamba günü ekrana geliyor. Başrollerini Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir ve Büşra Develi'nin paylaştığı Eşref Rüya'nın son bölümünde Eşref, muhbiri bulmak için Çiğdem'in kapısını çalacak. Bunu duyan Nisan ne tepki verecek? Dizinin yeni bölüm konusu ve tüm merak edilenler haberimizde...

Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 08:08
Eşref Rüya yeni bölüm izle | Kanal D Eşref Rüya 23. son bölüm tek parça izle

Eşref Rüya 6. yeni bölümüyle seyirciler tarafından merakla bekleniyor. Kanal D'nin yayımladığı 6. bölüm fragmanında yürekleri ağızlara getiren gelişmeler yaşanırken Eşref'in Çiğdem'e dönmesi, Nisa'yı çaresiz bıraktı. Kadir, İhtiyar'a verdiği sözü tutmak için hazırlıklara başlamışken Dinçer'i nasıl bir tehlikenin içine çekecektir? İşte Eşref Rüya 6. bölüm detayları...

EŞREF RÜYA 6. YENİ BÖLÜM İZLE

EŞREF RÜYA TÜM BÖLÜMLER | TIKLA-İZLE

Eşref Rüya yeni bölüm izle

EŞREF RÜYA 6. BÖLÜM KONUSU

Eşref, Nisan'ın Dinçer'i seçmesi üzerine kararlı bir şekilde Nisan'la ilişkisine son verir. Nisan, bu durumu nasıl düzelteceğini düşünürken Eşref, muhbir arayışında Çiğdem'in kapısını çalar. Eşref'le Çiğdem'in bir arada olduğunu duyan Nisan ise öfkesine hakim olamaz.

Kadir, İhtiyar'a verdiği sözü tutmak için hazırlıklara hemen başlamıştır. Fakat Eşref'in son hamlesiyle büyük bir darbe alan Kadir, bu sefer Dinçer'i de tehlikenin içine çeker. Gizli hayranının hayatta olduğunu öğrenen Eşref, artık Dinçer'le yüzleşmeye bir adım daha yaklaşmıştır.

Eşref Rüya 6. bölüm konusu

EŞREF RÜYA 6. YENİ BÖLÜM İZLE

EŞREF RÜYA TÜM BÖLÜMLER | TIKLA-İZLE

EŞREF RÜYA OYUNCU KADROSU

  • Çağatay Ulusoy- Eşref Tek

  • Demet Özdemir-Nisan Akyol

  • Büşra Develi-Çiğdem Serim

  • Necip Memili-Gürdal Bozok

  • Tolga Tekin-Müslüm Çermik

  • Ahmet Rıfat Şungar-Faruk Sezeri

  • Görkem Sevindik-Kadir Yanık

  • Umut Karadağ-Serdar Günsur

  • Ceren Benderlioğlu-Irmak Bozok

  • Ebrar Karabakan-Afra Akyol

  • Şener Savaş-Sadık Güleryüz

  • Aşkın Şenol-Cemil Hacıbegoviç

  • Ahmet Yıldırım-Sungur Bilava

EŞREF RÜYA KONUSU

Eşref, çocukken uzaktan aşık olduğu ve "Rüya" adını verdiği kızı yıllarca ararken güçlü bir mafya üyesine dönüşür. İdealist bir müzisyen olan Nisan, Eşref'in işlettiği otelde gerçekleşen bir düğünde sahne almasıyla kendini büyük bir tehlikenin içinde bulur. Eşref, Nisan'a aşık olur, ancak onun aslında yıllardır peşinde olduğu Rüya ve aynı zamanda polis için muhbirlik yaptığını bilmemektedir. Aşk, ihanet ve güç mücadelesi içinde sıkışan Eşref, hem çetesiyle hem de kendi duygularıyla büyük bir hesaplaşmaya sürüklenir.

