TOKİ kura çekimi ne zaman 2025? | 500 bin sosyal konut kura çekiliş tarihi

TOKİ'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı eliyle gerçekleştireceği 500 bin sosyal konut projesi, dar gelirli vatandaşlar için umut kapısı olmaya devam ediyor. Evi olmayan herkesi ev sahibi yapma idealiyle temelleri atılan projede, 81 ilde 500 bin vatandaş ev sahibi olacak. 10 Kasım 2025 tarihinde başlayan başvuru süreci, bankalar üzerinden 19 Aralık'a kadar, e-Devlet üzerinden ise 18 Aralık'a kadar devam edecek. Bu sürede başvuru şartlarını sağlayan ve başvuruda bulunan vatandaşlar içinden hak sahipleri, Noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek.
TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Başvuru ücreti 5 bin TL olarak belirlenen Yüzyılın Konut Projesi'nde, kura çekiliş tarihleri henüz belirlenmedi. Aralık 2025-Şubat 2026 tarihleri arasında olması planlan konut çekilişi, NOTER huzurunda yapılacak ve TOKİ'nin resmi Youtube kanalı üzerinden canlı yayımlanacak. 81 ilde, afet riskine karşı güvenli ve uygun maliyetli olarak inşa edilen evler için şehit yakını ve gazilere, emeklilere, gençlere, en az 3 çocuğu olan ailelere ve engellilere kontenjan ayrılacak. Buna göre şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan imkanı sağlanacak.
TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT TESLİM TARİHLERİ
TOKİ'nin ilk teslimatı Mart 2027'de gerçekleştirilecek. Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak. Projeye, 18 yaşını dolduran, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve tapuda kendisi, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayan herkes başvurabilecek. Başvuru için hane halkı aylık net gelirinin, İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için de 127 bin lira olması gerekecek. Konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Bu konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak.