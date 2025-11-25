TOKİ kura çekimi ne zaman 2025? | 500 bin sosyal konut kura çekiliş tarihi

CANLI SKOR ANA SAYFA
TOKİ'nin 81 ilde inşa edeceği 500 bin sosyal konut için başvuru süreci devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvuruda bulunduğu Yüzyılın Konut Projesi'nde, evi olmayan kimse kalmasın diye inşa edilecek konutlar için kura çekiliş tarihi ise en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Yapılan başvurularda, şartları yerine getiren kişiler arasından yapılacak kura çekilişi ile hak sahipleri belirlenecek. İstanbul'da 100 bin, Ankara'da 30 bin 780 ve İzmir'de 21 bin 520 konutun yapılacağı projeye ilişkin merak edilenleri haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025 Salı 07:52 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2025 Salı 08:25
TOKİ'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı eliyle gerçekleştireceği 500 bin sosyal konut projesi, dar gelirli vatandaşlar için umut kapısı olmaya devam ediyor. Evi olmayan herkesi ev sahibi yapma idealiyle temelleri atılan projede, 81 ilde 500 bin vatandaş ev sahibi olacak. 10 Kasım 2025 tarihinde başlayan başvuru süreci, bankalar üzerinden 19 Aralık'a kadar, e-Devlet üzerinden ise 18 Aralık'a kadar devam edecek. Bu sürede başvuru şartlarını sağlayan ve başvuruda bulunan vatandaşlar içinden hak sahipleri, Noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Başvuru ücreti 5 bin TL olarak belirlenen Yüzyılın Konut Projesi'nde, kura çekiliş tarihleri henüz belirlenmedi. Aralık 2025-Şubat 2026 tarihleri arasında olması planlan konut çekilişi, NOTER huzurunda yapılacak ve TOKİ'nin resmi Youtube kanalı üzerinden canlı yayımlanacak. 81 ilde, afet riskine karşı güvenli ve uygun maliyetli olarak inşa edilen evler için şehit yakını ve gazilere, emeklilere, gençlere, en az 3 çocuğu olan ailelere ve engellilere kontenjan ayrılacak. Buna göre şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan imkanı sağlanacak.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT TESLİM TARİHLERİ

TOKİ'nin ilk teslimatı Mart 2027'de gerçekleştirilecek. Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak. Projeye, 18 yaşını dolduran, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve tapuda kendisi, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayan herkes başvurabilecek. Başvuru için hane halkı aylık net gelirinin, İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için de 127 bin lira olması gerekecek. Konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Bu konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT İSTANBUL ÖDEME PLANI

İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak. İstanbul'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak. İstanbul'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT İSTANBUL DIŞINDAKİ İLLER ÖDEME PLANI

İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak. İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak. İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

HANGİ İLDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

81 ilde hayata geçirilecek 500 bin konutun illere göre dağılımı şöyle: Adana'da 12 bin 292, Adıyaman'da 6 bin 620, Afyonkarahisar'da 4 bin 370, Ağrı'da 2 bin 840, Aksaray'da 2 bin 476, Amasya'da 2 bin 601, Ankara'da 30 bin 823, Antalya'da 13 bin 213, Ardahan'da 619, Artvin'de 1020, Aydın'da 7 bin 123, Balıkesir'de 7 bin 548, Bartın'da 1240, Batman'da 3 bin 810, Bayburt'ta 723, Bilecik'te 1419, Bingöl'de 2 bin 72, Bitlis'te 2 bin 363, Bolu'da 1950, Burdur'da 2 bin 208, Bursa'da 17 bin 225, Çanakkale'de 3 bin 376, Çankırı'da 1753, Çorum'da 2 bin 867, Denizli'de 6 bin 190, Diyarbakır'da 12 bin 165, Düzce'de 2 bin 470, Edirne'de 2 bin 530, Elazığ'da 3 bin 685, Erzincan'da 1760, Erzurum'da 4 bin 905, Eskişehir'de 6 bin 25, Gaziantep'te 13 bin 890, Giresun'da 1576, Gümüşhane'de 926, Hakkari'de 1557, Hatay'da 12 bin 639, Iğdır'da 1200, Isparta'da 2 bin 889, İstanbul'da 100 bin, İzmir'de 21 bin 20, Kahramanmaraş'ta 8 bin 195, Karabük'te 1600, Karaman'da 1550, Kars'ta 1730, Kastamonu'da 2 bin 380, Kayseri'de 7 bin 562, Kilis'te 1170, Kırıkkale'de 1689, Kırklareli'nde 2 bin 255, Kırşehir'de 1633, Kocaeli'nde 10 bin 340, Konya'da 15 bin, Kütahya'da 3 bin 592, Malatya'da 9 bin 609, Manisa'da 7 bin 229, Mardin'de 5 bin 357, Mersin'de 8 bin 190, Muğla'da 6 bin 197, Muş'ta 2 bin 142, Nevşehir'de 2 bin 68, Niğde'de 2 bin 604, Ordu'da 3 bin 334, Osmaniye'de 2 bin 990, Rize'de 2 bin 42, Sakarya'da 6 bin 633, Samsun'da 6 bin 397, Siirt'te 1527, Sinop'ta 947, Sivas'ta 3 bin 904, Şanlıurfa'da 13 bin 190, Şırnak'ta 1492, Tekirdağ'da 6 bin 865, Tokat'ta 3 bin 392, Trabzon'da 3 bin 734, Tunceli'de 775, Uşak'ta 2 bin 464, Van'da 6 bin 803, Yalova'da 1805, Yozgat'ta 2 bin 858 ve Zonguldak'ta 1872.

KURADA ADI ÇIKMAYANLAR BAŞVURU ÜCRETİNİ GERİ ALABİLİR Mİ?

Kurada adı çıkmayan vatandaşlar başvuru ücretini geri alacak. Başvuru ücreti üç gün içerisinde ilgili hesaba aktarılacak. Başvuruda bulunacak olanların işlemleri yalnızca ilgili projenin atandığı bankalar üzerinden yapılacaktır. Banka üzerinden başvurular 19 Aralık tarihine kadar, e Devlet üzerinden yapılan başvurular 18 Aralık tarihine kadar devam edecek.

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi örnek daire görsel 1

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi örnek daire görsel 2

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi örnek daire görsel 3

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi örnek daire görsel 4

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi örnek daire görsel 5

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi örnek daire görsel 6

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi örnek daire görsel 7

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi örnek daire görsel 8

