MÜGE ANLI ATV canlı izle! 21 Kasım Müge Anlı ile Tatlı Sert izleme linki

21 Kasım 2025 tarihinde yayınlanacak Müge Anlı ile Tatlı Sert programını kaçırmayın! Türkiye'nin en çok izlenen gündüz kuşağı programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, 21 Kasım Cuma günü yeni bölümüyle ekranlarda yerini alıyor. Peki, Müge Anlı nasıl ve nereden izlenir? ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izleme linki! ATV canlı izleme linki sayesinde programı online olarak takip edebilir, kayıp ve faili meçhul olayların çözümüne dair gelişmeleri anında öğrenebilirsiniz. "Müge Anlı canlı izle ATV" arayanlar için en güncel yayın bağlantısı ve program detayları haberimizde paylaşıldı.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

18 YAŞINDAKİ KIZIN 41 YAŞ BÜYÜK ŞAHIS TARAFINDAN KAÇIRILDIĞI İDDİASI

18 yaşındaki Öznur Çalışkan, 10 Kasım Bursa'nın Mustafa Kemal ilçesinden kayboluyor. Kayboluşunun ardından ailesi, kızlarının 59 yaşındaki Erhan Düzen tarafından kaçırıldığını öğreniyorlar. Canlı yayında kızlarına seslenen aile, Müge Anlı'dan yardım istedi.

KIZI MERVE KAYA'DAN BİR YILDIR HABER ALAMIYOR

Suzan Gez, 26 yaşındaki kızı Merve Kaya'nın üfürükçü olduğu öne sürülen bir kadın tarafından alıkonulduğu iddiasıyla çaldı Müge Anlı'nın kapısını. Kızının ilahiyat fakültesinde okurken bu kadınla arkadaşı vasıtasıyla tanıştığını kızını bir yıldır göremediğini söyledi.

BİR YILDIR KAYIPTI, MÜGE ANLI 5 DAKİKADA BULDU. ALIKONDUĞU SÖYLENEN GENÇ KIZ CANLI YAYINDA

26 yaşındaki Merve Kaya'nın üfürükçü olduğu öne sürülen bir kadın tarafından alıkonulduğu iddia edilmişti. Bir yıldır haber alınamayan genç kızı Müge Anlı 5 dakikada buldu. Yayına bağlanan Merve, annesi ve teyzesinin yalan söylediğini, bahsedilen kişinin kendisine yardım ettiğini söyledi. Polis olacağını iddia eden Merve Kaya, ailesiyle görüşmek istemedi.

MUSTAFA UZUN'UN SEVGİLİSİ OLDUĞU SÖYLENEN KİŞİNİN KOMŞUSU KONUŞTU

Eski eşinden sonra Huriye Helvacı da dahil olmak üzere hayatına kimseyi almadığını savunan Mustafa Uzun'dan bu kez aşk itirafı geldi. Mustafa Uzun'un sevgilisi olduğu söylenen kişinin komşusu konuştu. Mustafa ve Huriye Helvacı'nın Sultan isimli kadının evine üç, dört kere geldiğini iddia etti.

MÜGE ANLI'YA ULAŞAN TANIK CANLI YAYINDA

''Mustafa'nın kömür taşıdığı yerden Huriye Hanım'ı çıkarken gördüm''

ATV FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12053 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı (SR): 27500

FEC: 5/6

ATV PROGRAMLARI

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

ATV ekranının sevilen yüzü Esra Erol, her gün canlı yayın ile izleyicilerinin karşısına geçiyor. Birbirinden ilginç ve çarpıcı konu ve konukları ağırlayan Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de atv'de!

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı ATV ekranlarında devam ediyor! Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. 12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL. Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?