KYK burs ödemeleri başladı! Ödemeler 2 aylık toplu mu olacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2025-2026 Eğitim Öğretim Dönemi'nde ilk kez burs ve kredi alacak öğrencilere, ödemelerin başladığını duyurdu. Ziraat Bankası hesaplarına yatırılan ilk burs ödemeleri, 20 Kasım tarihine kadar tamamlanmış olacak. Toplu ödeme yapılıp yapılmayacağı merak edilen burs ödemelerine ilişkin tüm detayları sizler için derledik.

KYK BURSU YATTI MI?

Evet, KYK bursları hesaplara yatırılmaya başlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 18 Kasım 2025 tarihinde başlayan ilk ödemenin ardından öğrenciler burs ve kredilerini Ziraat Bankası hesabı üzerinden kullanabilecek. 18-20 Kasım tarihlerinde ödenecek burs ve krediler, öğrencinin TC kimlik numarasının son hanesine göre bankaya yatırılacak.

TC KİMLİK NO İLE BURS SORGULAMA

TC kimlik numarasının son hanesi "0" ve "2" olan öğrenciler 18 Kasım'da, "4" ve "6" olanlar 19 Kasım'da, "8" olanlar ise 20 Kasım'da ilk ödemesini alabilecek.

TC son hanesi Ödeme Tarihi 0-2 18 Kasım 2025 4-6 19 Kasım 2025 8 20 Kasım 2025

KYK BURS ÖDEMESİ 2 AYLIK TOPLU MU YAPILACAK?

Sadece ilk ödeme için geçerli olan bu tarihlerde öğrencilere, ekim ve kasım aylarını kapsayan iki aylık burs ve kredi ödenecek. Takip eden aylarda ise her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında yine öğrencilerin TC kimlik numarasının son rakamına göre aylık ödemelere devam edilecek.

KYK BURS/KREDİ NE KADAR?

2025 yılı burs ve kredi tutarlarına göre lisans öğrencilerine 3 bin lira, yüksek lisans öğrencilerine 6 bin lira, doktora öğrencilerine ise 9 bin lira üzerinden iki aylık ödeme yapılacak. Burs ve krediler, ocak ayından itibaren tüm öğrencilere zamlı ödenecek.