CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler TOKİ ödemeler nasıl olacak? | TOKİ 1+1, 2+1 sosyal konut ödeme planı

TOKİ ödemeler nasıl olacak? | TOKİ 1+1, 2+1 sosyal konut ödeme planı

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut için başvuru süreci devam ediyor. Evi olmayan vatandaşları ilk kez ev sahibi yapmak için TOKİ ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın öncülüğünde gerçekleştirilen projeye başvuracak kişiler, ödeme planı hakkında araştırmalara başladı. Anadolu illeri ve İstanbul için ayrı ödeme planları belirlenirken TOKİ 500 bin sosyal konut 1+1, 2+1 65 metrekare ve 2+1 85 metrekare evlerin taksit, ara ödemeleri ve peşinat bilgilerini haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2025 Pazartesi 09:47
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TOKİ ödemeler nasıl olacak? | TOKİ 1+1, 2+1 sosyal konut ödeme planı

TOKİ'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ortaklaşa gerçekleştirdiği 500 bin sosyal konut projesinin ödeme planı belli oldu. 81 ilde hayata geçirilecek projede şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerine, gazilere, engellilere, emeklilere, 3 veya daha fazla çocuklu ailelere, 18-30 yaş arası gençlere ek kategoriler ayrılacak. Projeye başvurarak ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, arama motorlarında ödeme planları hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte detaylar...

TOKİ ÖDEMELER NASIL OLACAK?

Proje kapsamında satışa sunulacak konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanlarıyla vatandaşlara sunulacak. Konut fiyatları İstanbul ve Anadolu illeri için metrekareye göre farklılık gösterecek. TOKİ peşinat ödemeleri, kura çekimi tamamlandıktan sonra yapılacak. Hak sahipleri için ödeme planı belirlendikten sonra, belirtilen tarihler arasında peşinat yatırılması gerekecek.

TOKİ 500 bin sosyal konut ödeme planı

TOKİ 1+1, 2+1 SOSYAL KONUT ÖDEME PLANI

ANADOLU İLLERİ ÖDEME PLANI

  • İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
  • İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
  • İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
MetrekareSatış FiyatıPeşinat (%10)Taksit Tutarı
55 m² (1+1)1.800.000 TL180.000 TL6.750 TL
65 m² (2+1)2.200.000 TL220.000 TL8.250 TL
80 m² (2+1)2.650.000 TL265.000 TL9.938 TL

İSTANBUL ÖDEME PLANI

  • İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
  • İstanbul'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
  • İstanbul'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.
MetrekareSatış FiyatıPeşinat (%10)Taksit Tutarı
55 m² (1+1)1.950.000 TL195.000 TL7.313 TL
65 m² (2+1)2.450.000 TL245.000 TL9.188 TL
80 m² (2+1)2.950.000 TL295.000 TL11.063 TL

TOKİ EVLERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

  • 10 Kasım-19 Aralık 2025: Başvuruların alınması
  • 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026: Hak sahibi belirleme kura tarihi
  • Kasım 2025: Projelerin ihale edilmeye başlanması
  • Şubat 2026: Konut belirleme kuralarının çekilmeye başlanması
  • Şubat 2026: Gayrimenkul Satış Sözleşmelerinin imzalanmaya başlaması
  • Mart 2027: Konutların teslim edilmeye başlanması
ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'den Rüdiger bombası!
Aslan Arias için transfer planını belirledi!
DİĞER
Oğlu Aziz'i kucağına almıştı! Neslihan Atagül’den annelik açıklaması
Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! Masa yoğun: C-130 faciası, Terörsüz Türkiye, Suriye, Gazze...
G.Saraylıları transferde kızdıran haber!
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 3 isim ile yollar ayrılacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Brezilya'nın yeni starı Fenerbahçe'ye! Brezilya'nın yeni starı Fenerbahçe'ye! 09:11
Kuzey İrlanda-Lüksemburg maçı ne zaman? Kuzey İrlanda-Lüksemburg maçı ne zaman? 09:01
Osimhen ve Ndidi'li Nijerya finalde yıkıldı Osimhen ve Ndidi'li Nijerya finalde yıkıldı 01:15
Norveç İtalya'yı Haaland ile yıktı Norveç İtalya'yı Haaland ile yıktı 01:15
Osimhen ve Ndidi'li Nijerya finalde yıkıldı Osimhen ve Ndidi'li Nijerya finalde yıkıldı 01:04
İsrail Moldova'yı mağlup etti İsrail Moldova'yı mağlup etti 00:58
Daha Eski
Norveç İtalya'yı Haaland ile yıktı Norveç İtalya'yı Haaland ile yıktı 00:46
Beşiktaş'tan Benfica'ya Rafa Silva teklifi! Beşiktaş'tan Benfica'ya Rafa Silva teklifi! 00:32
G.Saray'da Osimhen şoku! Gözyaşlarına hakim olamadı G.Saray'da Osimhen şoku! Gözyaşlarına hakim olamadı 00:30
Osimhen'den UEFA'ya G.Saray itirafı! Osimhen'den UEFA'ya G.Saray itirafı! 00:30
Savcılıktan yeni açıklama! Bahis soruşturması genişleyebilir Savcılıktan yeni açıklama! Bahis soruşturması genişleyebilir 00:30
G.Saray'ın Lookman'a teklifi ortaya çıktı! G.Saray'ın Lookman'a teklifi ortaya çıktı! 00:30