TOKİ ödemeler nasıl olacak? | TOKİ 1+1, 2+1 sosyal konut ödeme planı

TOKİ'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ortaklaşa gerçekleştirdiği 500 bin sosyal konut projesinin ödeme planı belli oldu. 81 ilde hayata geçirilecek projede şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerine, gazilere, engellilere, emeklilere, 3 veya daha fazla çocuklu ailelere, 18-30 yaş arası gençlere ek kategoriler ayrılacak. Projeye başvurarak ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, arama motorlarında ödeme planları hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte detaylar...

TOKİ ÖDEMELER NASIL OLACAK?

Proje kapsamında satışa sunulacak konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanlarıyla vatandaşlara sunulacak. Konut fiyatları İstanbul ve Anadolu illeri için metrekareye göre farklılık gösterecek. TOKİ peşinat ödemeleri, kura çekimi tamamlandıktan sonra yapılacak. Hak sahipleri için ödeme planı belirlendikten sonra, belirtilen tarihler arasında peşinat yatırılması gerekecek.

TOKİ 1+1, 2+1 SOSYAL KONUT ÖDEME PLANI

ANADOLU İLLERİ ÖDEME PLANI

İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

Metrekare Satış Fiyatı Peşinat (%10) Taksit Tutarı 55 m² (1+1) 1.800.000 TL 180.000 TL 6.750 TL 65 m² (2+1) 2.200.000 TL 220.000 TL 8.250 TL 80 m² (2+1) 2.650.000 TL 265.000 TL 9.938 TL

İSTANBUL ÖDEME PLANI

İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

İstanbul'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

İstanbul'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

Metrekare Satış Fiyatı Peşinat (%10) Taksit Tutarı 55 m² (1+1) 1.950.000 TL 195.000 TL 7.313 TL 65 m² (2+1) 2.450.000 TL 245.000 TL 9.188 TL 80 m² (2+1) 2.950.000 TL 295.000 TL 11.063 TL

TOKİ EVLERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

10 Kasım-19 Aralık 2025: Başvuruların alınması

29 Aralık 2025-27 Şubat 2026: Hak sahibi belirleme kura tarihi

Kasım 2025: Projelerin ihale edilmeye başlanması

Şubat 2026: Konut belirleme kuralarının çekilmeye başlanması

Şubat 2026: Gayrimenkul Satış Sözleşmelerinin imzalanmaya başlaması

Mart 2027: Konutların teslim edilmeye başlanması