CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Çağatay Ulusoy Eşref Rüya'dan ayrılıyor mu?

Çağatay Ulusoy Eşref Rüya'dan ayrılıyor mu?

Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Eşref Rüya dizisinde sular durulmuyor. Dizide “Eşref Tek” karakterine hayat veren Çağatay Ulusoy’un diziden ayrılacağına yönelik iddialar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Peki, Çağatay Ulusoy gerçekten Eşref Rüya’dan ayrılıyor mu? İşte son gelişmeler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 14:21 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2025 Pazartesi 11:12
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Çağatay Ulusoy Eşref Rüya'dan ayrılıyor mu?

Başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy, Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Eşref Rüya'da canlandırdığı Eşref Tek karakteriyle izleyiciden tam not almıştı. Ancak son günlerde sosyal medyada "Çağatay Ulusoy Eşref Rüya'dan ayrılıyor mu?" sorusu gündemden düşmüyor. İddialara göre, dizinin son haftalarda senaryo yönünde yaptığı değişiklikler nedeniyle Ulusoy'un rahatsızlık yaşadığı ve senaryo ekibiyle fikir ayrılığına düştüğü öne sürülüyor fakat henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ÇAĞATAY ULUSOY EŞREF RÜYA'DAN AYRILIYOR MU?

Kanal D'nin sevilen yapımı Eşref Rüya, son bölümleriyle gündem olurken dizinin başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy hakkında çıkan ayrılık iddiaları izleyicilerin dikkatini çekti. Sosyal medyada hızla yayılan söylentilere göre, ünlü oyuncu senaryodaki değişikliklerden memnun olmadığı gerekçesiyle diziden ayrılma kararı almış olabilir.

Ancak hem yapım şirketinden hem de Çağatay Ulusoy'un ekibinden gelen bilgilere göre bu iddialar resmiyet taşımıyor. Henüz hiçbir taraf konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Eşref Rüya 19. Bölüm izle! Devamını Oku BUNU DA OKU

ATV CANLI YAYIN

REKLAM - Türk Telekom
F.Bahçe'den Rüdiger bombası!
DİĞER
Televizyonun efsane yüzüydü! 32 yaşında ortadan kayboldu, yıllar sonra ortaya çıktı! Tarık Tarcan’ın son hali şaşırttı!
Son dakika: PKK 'Zap't edildi! İkinci "çekilme" duyurusu geldi
Serbest kalma bedelini ödemeye hazırlar!
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 3 isim ile yollar ayrılacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TV8 MİLLİ MAÇ CANLI ⚽(Türkiye İspanya maçı) TV8 MİLLİ MAÇ CANLI ⚽(Türkiye İspanya maçı) 10:43
G.Saraylı futbolcuya Kocaeli kancası! G.Saraylı futbolcuya Kocaeli kancası! 10:40
Serbest kalma bedelini ödemeye hazırlar! Serbest kalma bedelini ödemeye hazırlar! 10:33
Galatasaray MCT Technic'te Şampiyonlar Ligi sınavı! Galatasaray MCT Technic'te Şampiyonlar Ligi sınavı! 10:20
Hollanda-Litvanya maçı detayları! Hollanda-Litvanya maçı detayları! 10:20
NBA'de kazanan Rockets oldu! NBA'de kazanan Rockets oldu! 10:08
Daha Eski
Malta-Polonya maçı detayları! Malta-Polonya maçı detayları! 10:00
Tedesco'dan flaş santrfor kararı! Tedesco'dan flaş santrfor kararı! 09:51
Almanya-Slovakya maçı detayları! Almanya-Slovakya maçı detayları! 09:39
Brezilya'nın yeni starı Fenerbahçe'ye! Brezilya'nın yeni starı Fenerbahçe'ye! 09:11
Kuzey İrlanda-Lüksemburg maçı ne zaman? Kuzey İrlanda-Lüksemburg maçı ne zaman? 09:01
Osimhen ve Ndidi'li Nijerya finalde yıkıldı Osimhen ve Ndidi'li Nijerya finalde yıkıldı 01:15