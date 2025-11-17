CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler Bugün altın ne kadar? 17 Kasım gram ve çeyrek altın kaç TL?

Bugün gram altın fiyatı yükseldi mi, yoksa düştü mü? Çeyrek altın kaç TL’den satılıyor? Altın almak için doğru zaman mı yoksa beklemek mi gerekiyor? Piyasalarda hareketlilik devam ederken yatırımcıların aklındaki en önemli soru ''Bugün altın fiyatları ne yönde ilerliyor?'' oluyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2025 Pazartesi 06:51 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2025 Pazartesi 07:58
Altın fiyatlarını yakından takip eden yatırımcılar, piyasadaki son hareketlilik sonrası "Gram, çeyrek ve yarım altın bugün ne kadar?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Özellikle ABD'de siyasi ve ekonomik gelişmelerin piyasalara yansıması, altının yönünü belirleyen en önemli etkenlerden biri haline geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın geçici bütçe tasarısını onaylaması ve FED'in yeni faiz indirim ihtimalinin yeniden gündeme gelmesi, altın üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturdu. Küresel piyasalardaki bu gelişmelere ek olarak ons altındaki dalgalanma, iç piyasada altın fiyatlarının hareketli bir seyre girmesine neden oldu. Bu gelişmeler sonrası gözler yeniden altın fiyatlarına çevrildi. Peki, 17 Kasım Pazartesi altın fiyatları ne kadar? Gram altında yükseliş sürüyor mu? Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte, 17 Kasım Pazartesi güncel canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altının 17 Kasım Pazartesi itibarıyla güncel alış fiyatı 5.564,41 TL iken satış fiyatı 5.565,18 TL'dir.

BUGÜN ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

17 Kasım Pazartesi çeyrek altının alış fiyatı 9.380,00 TL; satış fiyatı ise 9.469,00 TL'dir.

YARIM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Yarım altının alış fiyatı 18.759,00; satış fiyatı 18.926,00 TL'dir.

17 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

17 Kasım Pazartesi günü itibariyle canlı altın fiyatları şöyle:

Gram Altın Alış: 5.564,41₺

Gram Altın Satış: 5.565,18₺

Çeyrek Altın Alış: 9.380,00₺

Çeyrek Altın Satış: 9.469,00₺

Yarım Altın Alış: 18.759,00₺

Yarım Altın Satış: 18.926,00₺

Tam Altın Alış: 36.881,53₺

Tam Altın Satış: 37.604,69₺

Ata Altın Alış: 38.034,08₺

Ata Altın Satış: 38.988,92₺

22 Ayar Bilezik Alış: 5.252,34₺

22 Ayar Bilezik Satış: 5.282,67₺

Gümüş Alış: 69,45₺

Gümüş Satış: 69,53₺

CANLI DÖVİZ KURU 17 KASIM PAZARTESİ

◼ABD Doları: 42,31 (Alış) - 42,34 (Satış)

◼EURO: 49,11 (Alış) - 49,16 (Satış)

◼STERLİN: 55,65 (Alış) - 55,73 (Satış)

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 17 Kasım Pazartesi günü saat 06.50 itibarıyla alınmıştır.

