Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI: 14 Kasım Cuma İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranları, hem vatandaşlar hem de yetkililer tarafından yakından takip ediliyor. İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından açıklanan 14 Kasım 2025 verilerine göre, kentin baraj doluluk oranı belirli bir seviyede seyrediyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2025 Cuma 08:43
İstanbul'un su kaynaklarının durumu, hem şehir yönetimi hem de halk açısından kritik önemde. 14 Kasım 2025 tarihi itibarıyla açıklanan İSKİ baraj doluluk oranları, İstanbul'daki toplam su rezervlerinin durumunu gözler önüne seriyor. Verilere göre, bazı barajlarda doluluk oranı geçen haftaya göre artış gösterirken, bazı barajlarda düşüş yaşandı. Bu durum, hem yağış miktarı hem de günlük su tüketimiyle doğrudan ilişkili. İSKİ, vatandaşları bilinçli su kullanımı konusunda uyararak, olası su sıkıntılarını önlemek için tasarrufa önem verilmesini öneriyor. Güncel baraj doluluk oranları, İstanbul'un su durumu hakkında net bir tablo sunarken, halkın suyu verimli kullanması büyük önem taşıyor. Peki, 14 Kasım Cuma İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç? İSKİ 14 Kasım güncel baraj doluluk oranları!

İSKİ 14 KASIM BARAJ DOLULUK ORANLARI

Doluluk oranını hesaplamak için barajlardaki su seviyesi hidrometreler, sonar cihazları veya uydu verileri ile ölçülür. Ölçülen veri, barajın hacim-eğri tablosu kullanılarak hacim (m³) değerine çevrilir. Baraj doluluk oranı, bu hacmin maksimum kapasiteye oranı alınarak hesaplanır.

👉 Baraj doluluk oranı mevsimsel olarak değişir: yağışlı dönemlerde artar, kurak dönemlerde azalır. İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde baraj doluluk oranı, İSKİ veya ASKİ gibi kurumlar tarafından günlük olarak takip edilir ve halka duyurulur. Doluluk oranları, su tasarrufu ve planlaması açısından kritik bir göstergedir.

