"Hafta sonu sınav var mı? 15-16 Kasım 2025'te hangi sınavlar yapılacak?" sorusu sınava hazırlanan adaylar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Özellikle yıl sonuna yaklaşırken hem ÖSYM hem MEB sınav takvimleri yakından takip ediliyor. 15-16 Kasım tarihleri için sınav planlaması yapan adaylar, bu tarihlerde herhangi bir merkezi sınav, mesleki yeterlilik sınavı ya da kurum sınavı olup olmadığını merak ediyor. Hafta sonu sınav olup olmadığını öğrenmek isteyenler, güncel takvim açıklamalarını ve resmi duyuruları kontrol ediyor. Bu nedenle "Bu hafta sonu sınav var mı, hangi sınavlar yapılacak?" sorusu gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Peki, Hafta sonu sınav var mı? 15-16 Kasım günü hangi sınavlar var? ÖSYM takvimine göre bu hafta sonu sınav yapılacak mı? Detaylar haberimizde...

HAFTA SONU SINAV VAR MI?

16 Kasım Pazar günü YDS/2 (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) sınavı uygulanacak.

YDS/2 HAKKINDA BİLGİLENDİRME

16 Kasım 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (2025-YDS/2) girecek adaylardan; T.C. Kimlik Kartı'nı kaybeden, T.C. Kimlik Kartı'nda fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerde Ek'te sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 16 Kasım 2025 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara; Müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir.