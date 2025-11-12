CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Akdeniz beşik gibi sallanıyor! AFAD şiddetini duyurdu

Akdeniz beşik gibi sallanıyor! AFAD şiddetini duyurdu

Akdeniz'de art arda hissedilen depremler vatandaşları korkuttu. İlki 5,2 şiddetinde ölçülen sarsıntının merkez üssü AFAD'ın verilerinde Akdeniz olarak kayıtlara geçerken Kandilli Rasathanesi ise sarsıntının merkezinin Kuzey Kıbrıs olduğunu duyurdu. Depremin Akdeniz başta olmak üzere Mersin, Hatay, Adana, Osmaniye ve Antalya'nın birçok ilde hissedildiği öğrenildi. İşte Akdeniz depremlerine ilişkin tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2025 Çarşamba 13:08 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2025 Çarşamba 13:23
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Akdeniz beşik gibi sallanıyor! AFAD şiddetini duyurdu

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi verilerine göre, Akdeniz'de saat 12.31'de deprem meydana geldi. AFAD'ın şiddetini 5,2 olarak duyurduğu sarsıntının ardından aynı bölgede, bu kez de 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 15.46 ve 13.89 km derinliğinde yaşanan sarsıntıların ardından bölgeden henüz olumsuz bir ihbar alınmadı. Çok sayıda ilde hissedilen sarsıntının detaylarını sizler için derledik.

AKDENİZ BEŞİK GİBİ: 5.2, 3.5 VE 4.8

Akdeniz'de art arda meydana gelen sarsıntılar paniğe neden olurken çok sayıda ilden de hissedildi. AFAD'dan alınan bilgiye göre, ilk deprem saat 12.31'de yaşandı. 5,2 şiddetindeki depremin derinliği ise 15.46 km olarak ölçüldü. Ardından Paphos (Güney Kıbrıs), 3,5 ile sarsıldı. Hemen sonrasında ise, saat 12.41'de yine Akdeniz merkezli 4,8 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem!

KANDİLLİ 5.0 DEDİ

Kandilli Rasathanesi ise ilk sarsıntının şiddetini 5,1 olarak kayıtlara geçirdi. Ardından revize yaparak büyüklüğü 5,0 olarak güncellenen depremin ardından Akdeniz'de 3.5, Kuzey Kıbrıs'ta 3.8 ve yine Kuzey Kıbrıs'ta 4.2 şiddetinde depremler meydana geldi.

Akdeniz'de korkutan deprem: 5,2 ile sallandı!

İspanyollar Victor Osimhen transferini duyurdu! "Yeni bir projeye hazır"
Tedesco'nun ilk 11'i netleşti!
DİĞER
Bahisçi hakem 'büyük' oynamış! 50 milyon TL'lik işlem hacmi...
CANLI ANLATIM | C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düştü! 18 şehidin naaşına ulaşıldı | Kara kutu bulundu
Tuncay Şanlı F.Bahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi
Galatasaray Lizbon'un yıldızının peşinde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İspanyollar Victor Osimhen transferini duyurdu! "Yeni bir projeye hazır" İspanyollar Victor Osimhen transferini duyurdu! "Yeni bir projeye hazır" 14:06
Galatasaray'de Dursun Özbek konuşuyor | CANLI Galatasaray'de Dursun Özbek konuşuyor | CANLI 13:55
Tuncay Şanlı F.Bahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi Tuncay Şanlı F.Bahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi 13:23
Benfica - Twente maçı canlı izleme bilgileri! Benfica - Twente maçı canlı izleme bilgileri! 11:51
Galatasaray Lizbon'un yıldızının peşinde! Galatasaray Lizbon'un yıldızının peşinde! 11:49
Jasikevicius'un sözleşmesi uzatılacak mı? Açıklama geldi Jasikevicius'un sözleşmesi uzatılacak mı? Açıklama geldi 11:32
Daha Eski
Atletico Madrid - Juventus maçı saat kaçta? Atletico Madrid - Juventus maçı saat kaçta? 11:31
F.Bahçe'den forvet harekatı! 22'lik golcü listede F.Bahçe'den forvet harekatı! 22'lik golcü listede 11:13
Manchester United - PSG maçı detayları! Manchester United - PSG maçı detayları! 11:07
Barcelona - OH Leuven maçı canlı yayın bilgisi! Barcelona - OH Leuven maçı canlı yayın bilgisi! 10:45
Duran'dan Galatasaray derbisi öncesi flaş talep! Duran'dan Galatasaray derbisi öncesi flaş talep! 10:38
Galatasaray'da İlkay Gündoğan gelişmesi Galatasaray'da İlkay Gündoğan gelişmesi 10:14