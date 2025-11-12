Akdeniz beşik gibi sallanıyor! AFAD şiddetini duyurdu

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi verilerine göre, Akdeniz'de saat 12.31'de deprem meydana geldi. AFAD'ın şiddetini 5,2 olarak duyurduğu sarsıntının ardından aynı bölgede, bu kez de 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 15.46 ve 13.89 km derinliğinde yaşanan sarsıntıların ardından bölgeden henüz olumsuz bir ihbar alınmadı. Çok sayıda ilde hissedilen sarsıntının detaylarını sizler için derledik.

AKDENİZ BEŞİK GİBİ: 5.2, 3.5 VE 4.8

Akdeniz'de art arda meydana gelen sarsıntılar paniğe neden olurken çok sayıda ilden de hissedildi. AFAD'dan alınan bilgiye göre, ilk deprem saat 12.31'de yaşandı. 5,2 şiddetindeki depremin derinliği ise 15.46 km olarak ölçüldü. Ardından Paphos (Güney Kıbrıs), 3,5 ile sarsıldı. Hemen sonrasında ise, saat 12.41'de yine Akdeniz merkezli 4,8 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

KANDİLLİ 5.0 DEDİ

Kandilli Rasathanesi ise ilk sarsıntının şiddetini 5,1 olarak kayıtlara geçirdi. Ardından revize yaparak büyüklüğü 5,0 olarak güncellenen depremin ardından Akdeniz'de 3.5, Kuzey Kıbrıs'ta 3.8 ve yine Kuzey Kıbrıs'ta 4.2 şiddetinde depremler meydana geldi.