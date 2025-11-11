Müge Anlı ile Tatlı Sert 11 Kasım Salı CANLI izle! ATV canlı yayın bilgileri

Müge Anlı ile Tatlı Sert izle! 11 Kasım Müge Anlı ATV canlı yayın nasıl ve nereden izlenir? Sabah kuşağının en çok izlenen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, 11 Kasım Salı günü yine dopdolu bir içerikle ekrana geliyor. Müge Anlı, kayıp dosyalar, cinayet vakaları ve toplumu ilgilendiren olayları araştırmaya devam ediyor. ATV canlı yayın üzerinden izlenebilen program, saat 10.00'da başlıyor ve canlı olarak atv.com.tr ya da ATV mobil uygulaması üzerinden takip edilebiliyor. Programın bugünkü bölümünde, geçtiğimiz haftadan kalan dosyaların yeni detayları ve canlı yayına bağlanan ailelerin açıklamaları gündem olacak. Müge Anlı ATV canlı yayın nasıl izlenir? İşte detaylar...

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

👉 27 Ağustos'ta Adıyaman'dan kaybolan 31 yaşındaki İslim Güleç, Müge Anlı'da bulundu. Annesinin okuma yazma bilmemesinden faydalanıp üç milyonluk evini ve babasının kendisine aldığı 400 bin liralık arabasını satıp kayıplara karıştığı söylenen bir çocuk annesi İslim Güleç, hakkındaki iddialara yanıt verdi.

👉 43 yaşındaki Huriye Helvacı, 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı ile 2 Kasım Pazar günü Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinden kayboldu. Yaşadıkları yerden yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Köseali Köyü'nde güvenlik kameralarına yansıyan anne ve oğlu bulmak için havadan ve karadan geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Tüm aramalara rağmen henüz herhangi bir ize rastlanmadı. Eşi ve oğlunu günlerdir arayan acılı Bayram Helvacı, onları bulmak umuduyla Müge Anlı'dan yardım istedi.

👉 47 yaşındaki Osman Şahin, 21 Ekim'de 27 yıllık yuvasını terk edip Ankara'dan kayıplara karıştı. Karısı Halime Şahin onu aramak için canlı yayına katıldı. Osman Şahin'in karısını aldattığı, eşinden izinsiz evini satıp ziynet eşyalarla kaçtığı ileri sürüldü. Osman Şahin yayınımızın ardından ifade verdi ve kendi isteği ile evden ayrıldığını, ailesini görmek istemediğini açıkladı.

👉 İbrahim Kayaaslan'ın kuşku dolu ölümüyle ilgili şüphelerin odağındaki eş Samime Kayaaslan, olaydan 100 gün sonra ilk kez Denizli Dımbazlar Göleti'ndeydi. Olay yerini gördüğü andan itibaren gözyaşlarına hakim olamayan Samime Kayaaslan, "Ben böyle olsun istemezdim. Keşke o gon gelmeseydim" dedi.

ATV CANLI YAYIN İZLE

Televizyon izleyicileri kadar dijital platform kullanıcılarını da düşünen ATV, 2025 yılında canlı yayınlarını yalnızca televizyon ekranlarından değil, aynı zamanda resmi web sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden de izleyiciyle buluşturuyor.

ATV CANLI NASIL İZLENİR?

ATV'nin başarısında, yıllardır devam eden kaliteli yayın politikası, izleyicilerin ilgiyle takip ettiği yapımlar ve her daim güncel kalmayı başaran içerikler etkili oluyor. Gündüz kuşağında izleyicilere keyifli saatler sunan programlar, akşam kuşağında ise aksiyon, dram ve romantizmi bir araya getiren diziler ekranlara taşınıyor.

ATV FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12053 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı (SR): 27500

FEC: 5/6