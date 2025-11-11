Bugün okullar tatil mi? (11 Kasım)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Milyonlarca öğrenci, veli ve eğitim çalışanı "11 Kasım 2025'te okullar tatil mi, resmi tatil mi?" sorusunun cevabını merak ediyor. Kasım ayına girilmesiyle birlikte, ara tatil ve resmî tatil takvimi de yeniden gündeme geldi. Öğrenciler, "2025-2026 eğitim yılı ara tatili ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?" sorularına yanıt arıyor.

11 KASIM OKULLAR TATİL Mİ?

2025-2026 Eğitim Öğretim yılı takvimine gör ilk ara tatili 10-14 Kasım 2025 tarihlerinde uygulanacak. Ara tatil nedeni ile ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri 11 Kasım Salı günü itibari ile tatilde olacak.

2025-2026 MEB TAKVİMİ

👉 Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak.

👉 Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.

👉 İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.