Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler MasterChef kim kazandı? 9 Kasım 2025 Pazar MasterChef 'te kaptan kim oldu?

MasterChef kim kazandı? 9 Kasım 2025 Pazar MasterChef 'te kaptan kim oldu?

MasterChef Türkiye 2025’in 9 Kasım Pazar akşamı yayımlanan son bölümünde izleyiciler, haftanın en heyecanlı anlarından biri olan kaptanlık oyununa tanık oldu. Her hafta olduğu gibi bu bölümde de yarışmacılar, mavi takımın kaptanı olabilmek için mutfakta kıyasıya bir mücadele verdi. Yaratıcılık, lezzet ve sunumun ön planda olduğu oyunda yarışmacılar, hem jüriyi hem de izleyicileri etkilemek için tüm hünerlerini ortaya koydu.

Giriş Tarihi: 10 Kasım 2025 Pazartesi 08:55 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2025 Pazartesi 09:02
MasterChef kim kazandı? 9 Kasım 2025 Pazar MasterChef 'te kaptan kim oldu?

Haftanın kaptanlık oyununda dikkat çeken detaylardan biri, yarışmacıların kullandığı teknikler ve sunumda gösterdikleri profesyonellik oldu. Jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu, yarışmacıların performanslarını değerlendirirken oldukça titiz davrandı. Özellikle Ayten'in tabağı, hem lezzet hem de denge açısından öne çıkarak ona kaptanlık unvanını kazandırdı. Yeni takımların belirlenmesiyle birlikte MasterChef Türkiye'de heyecan yeniden tırmandı. Haftanın ilk takım oyununda mavi ve kırmızı takımlar karşı karşıya gelecek, en iyi menüyü çıkaran ekip dokunulmazlık avantajını elde edecek. Peki, MasterChef kim kazandı? 9 Kasım 2025 Pazar MasterChef 'te kaptan kim oldu?

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2025'in takım kaptanları belli oldu. Kaptanlık oyununu kazanan Ayten ve Sümeyye oldu.

MasterChef’te kaptan kim oldu

MasterChef’te kaptan kim oldu

MAVİ TAKIM

Ayten (kaptan),

Sezer,

Gizem,

Özkan,

Ayla,

Onur,

Barış

MasterChef’te kaptan kim oldu

KIRMIZI TAKIM

Sümeyye (kaptan),

Furkan,

Çağatay,

Hakan,

Eylül,

Mert,

Murat Can.

MasterChef’te kaptan kim oldu

