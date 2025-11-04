CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Eşref Rüya final mi yapacak?

Eşref Rüya final mi yapacak?

Eşref Rüya dizisi, son bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Ancak son haftalarda sosyal medyada “Eşref Rüya final mi yapıyor? Dizinin bitmesine karar mı verildi?” soruları gündem oldu. Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in paylaştığı yapıma dair detaylar araştırılıyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2025 Cuma 14:33 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 08:37
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Eşref Rüya final mi yapacak?

Son dönemlerin en çok konuşulan dizilerinden biri olan Eşref Rüya, her bölümüyle sosyal medyada trend olmaya devam ediyor. Ancak son haftalarda izleyiciler arasında "Eşref Rüya final yapacak mı, dizinin son bölümü mü geliyor?" sorusu gündeme geldi. Eşref Rüya 20. Bölümü 13 Kasım'da ekranlara gelecek.

EŞREF RÜYA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dinçer, Eşref'in tuzağına düşmüş, çaresizce bir sonraki hamlesini hesaplar. Ancak Eşref'in gizli hayranıyla yüzleşmesine anlar kala hangarda gerçekleşecek bir patlama, herkesin planlarını alt üst eder.

Kadir, operasyonunu yönetmek için yeni bir mekan arayışına girdiğinde, Eşref artık ona 'dur' demenin vakti geldiğini anlar. Kadir'in itibarını sarsacak büyük bir hamle yapan Eşref, aynı zamanda piyasayı yasadışı maddelerden temizlemek için verdiği mücadelede yeni düşmanlarla karşı karşıya kalır.

Bu sırada klibiyle konuşulmaya başlayan Nisan, Dinçer'e karşı içinde beliren şüphelerin üzerine gitmekte kararlıdır.

Eşref Rüya 20. Bölüm izle! Eşref Rüya yeni bölüm TEK PARÇA, HD izleme linki Devamını Oku BUNU DA OKU

G.Saray'dan ara transfer bombası! Bunu kimse beklemiyordu
G.Saray'a şok haber! Ajax maçında olmayacak
DİĞER
Mauro Icardi için çok konuşulacak sözler: "Bu yapılanı unutmaz"
CHP'li İBB veri skandalında rapor ortaya çıktı: İstanbul'un anahtarını Hintlilere verdiler
Merih Demiral'dan flaş transfer açıklaması!
G.Saray'dan Lookman hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Alperen Şengün’den müthiş performans! Alperen Şengün’den müthiş performans! 09:17
Napoli-Eintracht Franfurt maçı detayları! Napoli-Eintracht Franfurt maçı detayları! 09:10
G.Saray'a şok haber! Ajax maçında olmayacak G.Saray'a şok haber! Ajax maçında olmayacak 09:06
Orkun'dan takım arkadaşlarına: Hakkınızı helal edin Orkun'dan takım arkadaşlarına: Hakkınızı helal edin 09:02
G.Saray Ajax deplasmanına konuk olacak G.Saray Ajax deplasmanına konuk olacak 08:58
G.Saray'dan ara transfer bombası! Bunu kimse beklemiyordu G.Saray'dan ara transfer bombası! Bunu kimse beklemiyordu 08:57
Daha Eski
F.Bahçe'de Tedesco farkı! F.Bahçe'de Tedesco farkı! 08:56
Slavia Prag-Arsenal maçı detayları! Slavia Prag-Arsenal maçı detayları! 08:53
F.Bahçe'ye dikkat çeken transfer önerisi! F.Bahçe'ye dikkat çeken transfer önerisi! 00:46
Dursun Özbek'ten Şampiyonlar Ligi yorumu! Dursun Özbek'ten Şampiyonlar Ligi yorumu! 00:46
Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! 00:46
Alanya'da kazanan çıkmadı! Alanya'da kazanan çıkmadı! 00:46