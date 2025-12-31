Yılbaşı Ankara'da kar yağacak mı? 1 Ocak 2026 Ankara hava durumu

Yeni yılın ilk gününde resmi tatili değerlendirmek isteyen vatandaşlar, 1 Ocak 2026 Perşembe Ankara hava durumunu incelemeyi sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen uyarıları takip eden başkent sakinleri, plansız hareket etmek istemiyor. Peki, 1 Ocak Perşembe günü Ankara'da kar yağacak mı? Ankara hava durumu nasıl olacak? İşte, Meteoroloji tarafından paylaşılan Ankara hava durumu tahminleri...
1 OCAK 2026 PERŞEMBE ANKARA HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan tahminlere göre, 1 Ocak 2026 Perşembe günü Ankara'da kar yağışı bekleniyor. Eksi 6 derecelere kadar düşecek hava sıcaklığında dışarıya çıkacak vatandaşların, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları belirtildi. İşte, 1 Ocak Perşembe Ankara hava durumu tahminleri:
31 Aralık 2025 Çarşamba günü dışarda vakit geçirmek ve yeni yıla merhaba demek isteyen vatandaşlar, "Ankara'da yılbaşı kar yağacak mı?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. Meteoroloji tarafından paylaşılan verilere göre, 1 Ocak 2026 Perşembe günü Ankara'da kar yağışı tahmin ediliyor.