Yılbaşı Ankara'da kar yağacak mı? 1 Ocak 2026 Ankara hava durumu

Yılbaşı Ankara'da kar yağacak mı? 1 Ocak 2026 Ankara hava durumu

Yeni yılın ilk gününde resmi tatili değerlendirmek isteyen vatandaşlar, 1 Ocak 2026 Perşembe Ankara hava durumunu incelemeyi sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen uyarıları takip eden başkent sakinleri, plansız hareket etmek istemiyor. Peki, 1 Ocak Perşembe günü Ankara'da kar yağacak mı? Ankara hava durumu nasıl olacak? İşte, Meteoroloji tarafından paylaşılan Ankara hava durumu tahminleri...

Giriş Tarihi: 31 Aralık 2025 Çarşamba 20:54
Yılbaşı Ankara'da kar yağacak mı? 1 Ocak 2026 Ankara hava durumu

Yeni yılın ilk gününü dışarıda değerlendirmeyi planlayan başkent sakinleri, 1 Ocak 2026 Perşembe Ankara hava durumu tahminlerine odaklanmış durumda. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı son uyarıları yakından izleyen vatandaşlar, olası hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak istiyor. "Ankara'da kar yağışı olacak mı?" ve "1 Ocak'ta Ankara'da hava nasıl olacak?" soruları merak edilirken, başkent için açıklanan güncel hava durumu tahminleri dikkatle takip ediliyor. İşte detaylar...

Yılbaşı Ankara'da kar yağacak mı? 1 Ocak 2026 Ankara hava durumu

1 OCAK 2026 PERŞEMBE ANKARA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan tahminlere göre, 1 Ocak 2026 Perşembe günü Ankara'da kar yağışı bekleniyor. Eksi 6 derecelere kadar düşecek hava sıcaklığında dışarıya çıkacak vatandaşların, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları belirtildi. İşte, 1 Ocak Perşembe Ankara hava durumu tahminleri:

Yılbaşı Ankara'da kar yağacak mı? 1 Ocak 2026 Ankara hava durumu

00.00 - 03.00: 1°C / 1°C (Hafif Kar Yağışlı)
03.00 - 06.00: 0°C / -5°C (Kar Yağışlı)
06.00 - 09.00: -1°C / -6°C (Kar Yağışlı)
09.00 - 12.00: 1°C / 1°C (Kar Yağışlı)
12.00 - 15.00: 3°C / 3° (Kar Yağışlı)
15.00 - 18.00: 2°C / 2°C (Hafif Kar Yağışlı)
18.00 - 21.00: 2°C / 2°C (Çok Bulutlu)
21.00 - 24.00: 2°C / 2°C (Çok Bulutlu)

Yılbaşı Ankara'da kar yağacak mı? 1 Ocak 2026 Ankara hava durumu

YILBAŞI ANKARA'YA KAR YAĞACAK MI?

31 Aralık 2025 Çarşamba günü dışarda vakit geçirmek ve yeni yıla merhaba demek isteyen vatandaşlar, "Ankara'da yılbaşı kar yağacak mı?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. Meteoroloji tarafından paylaşılan verilere göre, 1 Ocak 2026 Perşembe günü Ankara'da kar yağışı tahmin ediliyor.

